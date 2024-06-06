Кремль показал фотографии Путина в лицее Пушкина

Фоторепортаж из Государственного музея-заповедника «Царское Село» и Мемориального музея-лицея А.С. Пушкина опубликовал ночью 6 июня Кремль.
Президент РФ Владимир Путин, как писала «Фонтанка», посетил Царское Село, где осмотрел воссозданные залы музея-лицея имени Пушкина и выставку «Поэт и царь», посвящённую 225-летию со дня рождения Пушкина. Путин побывал в шинельной комнате, буфетном зале, столовой, больнице, в учебных классах и зале «Конференции» — все они были восстановлены в ходе работ по возвращению лицею исторического облика. Экскурсии вели директор Царского Села Ольга Таратынова и директор музея Пушкина Сергей Некрасов.
Выставка «Поэт и царь», размещённая в Камероновой галерее Екатерининского парка, посвящена взаимоотношениям Пушкина с императорами и великими князьями. На ней представлено более 120 экспонатов, многие из которых показываются впервые. Там и личные вещи поэта, и архивные документы, портреты, мемориальные предметы членов императорской фамилии, прижизненные издания.
Александр Пушкин учился в Императорском царскосельском лицее с 1811 по 1817 год. Музей-лицей был открыт в этом здании в 1949 году.
Президент Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.