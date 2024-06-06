Кремль показал фотографии Путина в лицее Пушкина

Владимир Путин осмотрел экспозицию Мемориального музея-лицея А.С. Пушкина. С директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым (слева) и помощником президента Владимиром Мединским

Владимир Путин осмотрел экспозицию Мемориального музея-лицея А.С. Пушкина. С директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым (слева) и помощником президента Владимиром Мединским Фото: фотобанк Фонда «Росконгресс»

Владимир Путин осмотрел экспозицию Мемориального музея-лицея А.С. Пушкина. С директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и министром культуры Ольгой Любимовой

Владимир Путин осмотрел экспозицию Мемориального музея-лицея А.С. Пушкина. С директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и министром культуры Ольгой Любимовой Фото: фотобанк Фонда «Росконгресс»

Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село». С помощником президента Владимиром Мединским (слева), директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым и министром культуры Ольгой Любимовой.

Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село». С помощником президента Владимиром Мединским (слева), директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым и министром культуры Ольгой Любимовой. Фото: фотобанк Фонда «Росконгресс»

Президент РФ Владимир Путин, как писала «Фонтанка» , посетил Царское Село, где осмотрел воссозданные залы музея-лицея имени Пушкина и выставку «Поэт и царь», посвящённую 225-летию со дня рождения Пушкина. Путин побывал в шинельной комнате, буфетном зале, столовой, больнице, в учебных классах и зале «Конференции» — все они были восстановлены в ходе работ по возвращению лицею исторического облика. Экскурсии вели директор Царского Села Ольга Таратынова и директор музея Пушкина Сергей Некрасов.

Выставка «Поэт и царь», размещённая в Камероновой галерее Екатерининского парка, посвящена взаимоотношениям Пушкина с императорами и великими князьями. На ней представлено более 120 экспонатов, многие из которых показываются впервые. Там и личные вещи поэта, и архивные документы, портреты, мемориальные предметы членов императорской фамилии, прижизненные издания.

Александр Пушкин учился в Императорском царскосельском лицее с 1811 по 1817 год. Музей-лицей был открыт в этом здании в 1949 году.



Президент Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.

