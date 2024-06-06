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    ПМЭФ 2024

    Кремль показал фотографии Путина в лицее Пушкина

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    17 комментариев

    Фоторепортаж из Государственного музея-заповедника «Царское Село» и Мемориального музея-лицея А.С. Пушкина опубликовал ночью 6 июня Кремль.

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    Президент РФ Владимир Путин, как писала «Фонтанка», посетил Царское Село, где осмотрел воссозданные залы музея-лицея имени Пушкина и выставку «Поэт и царь», посвящённую 225-летию со дня рождения Пушкина. Путин побывал в шинельной комнате, буфетном зале, столовой, больнице, в учебных классах и зале «Конференции» — все они были восстановлены в ходе работ по возвращению лицею исторического облика. Экскурсии вели директор Царского Села Ольга Таратынова и директор музея Пушкина Сергей Некрасов.

    Выставка «Поэт и царь», размещённая в Камероновой галерее Екатерининского парка, посвящена взаимоотношениям Пушкина с императорами и великими князьями. На ней представлено более 120 экспонатов, многие из которых показываются впервые. Там и личные вещи поэта, и архивные документы, портреты, мемориальные предметы членов императорской фамилии, прижизненные издания.

    Александр Пушкин учился в Императорском царскосельском лицее с 1811 по 1817 год. Музей-лицей был открыт в этом здании в 1949 году.

    Президент Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.

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    Комментарии 17

    BlackAdder06 Июн 2024 в 09:40
    Можно и фотографии из поликлиник города показать, они там тоже в каждой регистратуре висят - побольше президента, поменьше - губернатора. Зачем?
    +1−1
    A-rSmurov06 Июн 2024 в 09:26
    При Пушкине казарменного размещения не было, у каждого воспитанника была своя комната.
    +1−1
    Заливщик голосовых планок06 Июн 2024 в 09:24
    "Кремль показал фотографии Путина" - молодцы! А то электорат уже начал забывать как Светоч выглядит!
    +4−0
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