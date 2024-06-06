СКР: задержан еще один участник нападения банды Басаева на Буденновск в 1995 году

Задержан еще один участник вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году. Об этом 6 июня сообщает Следственный комитет России (СКР).

Жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбека Анасова обвиняют в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

«Установлено, что в первой половине июня 1995 года Анасов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении СКР.

Уточняется, что 14 июня 1995 года Анасов в составе группы приблизительно из 160 боевиков с автоматами, гранатами и взрывными устройствами напал на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. Были убиты 129 человек, ранены 317, захвачены в заложники 1586 граждан.