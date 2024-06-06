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    СКР: задержан еще один участник нападения банды Басаева на Буденновск в 1995 году

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    Задержан еще один участник вооруженного нападения на Буденновск в 1995 году. Об этом 6 июня сообщает Следственный комитет России (СКР).

    Жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбека Анасова обвиняют в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

    «Установлено, что в первой половине июня 1995 года Анасов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении СКР.

    Уточняется, что 14 июня 1995 года Анасов в составе группы приблизительно из 160 боевиков с автоматами, гранатами и взрывными устройствами напал на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. Были убиты 129 человек, ранены 317, захвачены в заложники 1586 граждан.

    В суд направлено ходатайство об аресте Анасова.

    Напомним, 3 июня сообщалось об аресте еще одного предполагаемого участника банды Басаева. В деревне Перещапово Московской области был задержан 56-летний житель Москвы Хамзат Зоев.

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