СК: в Московской области задержан участник нападения на Буденновск в 1995 году

В деревне Перещапово Московской области был задержан 56-летний житель Москвы Хамзат Зоев, подозреваемый в участии в вооруженном нападении банды Шамиля Басаева на Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Об этом стало известно 3 июня из сообщения Следственного комитета.
По заявлению ведомства, были «получены доказательства» причастности уроженца Чечни Хамзата Зоева к совершению террористического акта, бандитизма, захвата заложников и убийства. В первой половине июня 1995 года он добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении различных преступлений, утверждает СК.
В связи с особой тяжестью совершенных злодеяний в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу: он был доставлен в управление СК по Северному Кавказу. Зоеву предъявлены обвинения в совершении теракта (часть 3 статьи 205 УК РФ), бандитизме (часть 2 статьи 209 УК РФ), захвате заложников (часть 2 статьи 126.1 УК РФ) и убийстве (статья 102 УК РФ).
14 июня 1995 года банда Шамиля Басаева общей численностью не менее 160 человек, вооружившись автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершила нападение на город Буденновск в Ставропольском крае. В результате нападения были убиты 129 человек, 317 граждан получили ранения, 1 586 человек были захвачены в заложники.