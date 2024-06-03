СК: в Московской области задержан участник нападения на Буденновск в 1995 году

В деревне Перещапово Московской области был задержан 56-летний житель Москвы Хамзат Зоев, подозреваемый в участии в вооруженном нападении банды Шамиля Басаева на Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Об этом стало известно 3 июня из сообщения Следственного комитета.



По заявлению ведомства, были «получены доказательства» причастности уроженца Чечни Хамзата Зоева к совершению террористического акта, бандитизма, захвата заложников и убийства. В первой половине июня 1995 года он добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении различных преступлений, утверждает СК.