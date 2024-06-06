Холодный атмосферный фронт идёт на Петербург. Ждите грозы и град

Погода в Петербурге утром 6 июня идеальная для лета. Как будто ничего не предвещает грозы.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 6 июня в городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер умеренный, при грозах кратковременное усиление в порывах до сильного. Температура 24–26 градусов.
Сегодня регион окажется на пути холодного атмосферного фронта, который идёт с запада на восток. На востоке Ленинградской области, куда фронт дойдёт позже, воздух может прогреться до 29 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня будут гораздо более прохладными. В пятницу ожидается 18–20 градусов, без осадков, а в субботу 17–19, кратковременные дожди.