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    Холодный атмосферный фронт идёт на Петербург. Ждите грозы и град

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    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге утром 6 июня идеальная для лета. Как будто ничего не предвещает грозы.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 6 июня в городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер умеренный, при грозах кратковременное усиление в порывах до сильного. Температура 24–26 градусов.

    Сегодня регион окажется на пути холодного атмосферного фронта, который идёт с запада на восток. На востоке Ленинградской области, куда фронт дойдёт позже, воздух может прогреться до 29 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Следующие два дня будут гораздо более прохладными. В пятницу ожидается 18–20 градусов, без осадков, а в субботу 17–19, кратковременные дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Ганс-Дитрих Геншер06 Июн 2024 в 09:39
    Давно ждём. Что-то пока не видать
    +2−3
    26606528506 Июн 2024 в 09:20
    Всего месяц лёгкого тепла, и снова дубак? Опять этот невыносимо свежий воздух? Температура без аномалий? Дождь??? Не говорите мне этого! Лето испорчено. Завтра же первым рейсом в Самарканд!
    +5−2
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