Холодный атмосферный фронт идёт на Петербург. Ждите грозы и град

Погода в Петербурге утром 6 июня идеальная для лета. Как будто ничего не предвещает грозы.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 6 июня в городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер умеренный, при грозах кратковременное усиление в порывах до сильного. Температура 24–26 градусов.

