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    У хоккеиста в Колпино отобрали рюкзак с 10 миллионами рублей

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    11 комментариев

    Уголовное дело о разбое в особо крупном размере возбуждено после нападения на жителя Колпинского района Петербурга. Устроив маскарад в парадной, у него отобрали чужие миллионы.

    Помощи полиции из дома на улице Братьев Радченко запросили накануне около одиннадцати часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. Как рассказал сотрудникам 28-летний петербуржец, играющий в местной хоккейной команде, в его парадной на него налетели двое с кулаками и газовым баллончиком. Добычей стал рюкзак, в котором были 9,7 млн рублей. Деньги, по словам потерпевшего, принадлежат 53-летнему знакомому.

    В пылу борьбы с одного из нападавших удалось сорвать медицинскую маску. Это оказался короткостриженый мужчина с залысиной и светлой щетиной, лет 40–45 на вид. Второй, как запомнил потерпевший, был чуть выше, в синих перчатках и силиконовой маске, закрывающей всё лицо. Преступников, похитивших деньги, ищут.

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    Комментарии 11

    BВВ06 Июн 2024 в 10:51
    С рюкзаком ходит каждый второй. Но отобрали тот в котором 10 млн. Надо среди знакомых поискать виновника нападения.
    +0−0
    prosto korsak06 Июн 2024 в 10:39
    Возможно, хоккеист заключил выгодный контракт с клубом?
    +0−0
    chip106 Июн 2024 в 10:12
    В РФ не встретишь рабочего с рюкзаком денег, зато футболиста хоккеиста, борца или художественную гимнастку - запросто, спорт это почетно и прибыльно!
    +1−0
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