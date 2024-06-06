У хоккеиста в Колпино отобрали рюкзак с 10 миллионами рублей

Уголовное дело о разбое в особо крупном размере возбуждено после нападения на жителя Колпинского района Петербурга. Устроив маскарад в парадной, у него отобрали чужие миллионы.



Помощи полиции из дома на улице Братьев Радченко запросили накануне около одиннадцати часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. Как рассказал сотрудникам 28-летний петербуржец, играющий в местной хоккейной команде, в его парадной на него налетели двое с кулаками и газовым баллончиком. Добычей стал рюкзак, в котором были 9,7 млн рублей. Деньги, по словам потерпевшего, принадлежат 53-летнему знакомому.

