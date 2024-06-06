Орешкин о главных задачах России на ближайшие шесть лет: «Успешной экономики без успешной армии не бывает»

Экономические успехи России недостижимы без успешной армии. Такое мнение высказал 6 июня на ПМЭФ-2024 заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин.



Отвечая на вопрос модератора (депутата Госдумы Андрея Макарова) о главных задачах России на ближайшую шестилетку, он назвал достижение суверенитета на государственном, культурно-ценностном и экономическом уровнях.



«На государственном уровне ключевая задача — это модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, изменений системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Культурно-ценностный уровень — это все, что связано с воспитанием, развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. Экономический суверенитет — это технологии, кадры и финансы», — пояснил он.

