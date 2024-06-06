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    ПМЭФ 2024

    Орешкин о главных задачах России на ближайшие шесть лет: «Успешной экономики без успешной армии не бывает»

    1448
    20 комментариев

    Экономические успехи России недостижимы без успешной армии. Такое мнение высказал 6 июня на ПМЭФ-2024 заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин.

    Отвечая на вопрос модератора (депутата Госдумы Андрея Макарова) о главных задачах России на ближайшую шестилетку, он назвал достижение суверенитета на государственном, культурно-ценностном и экономическом уровнях.

    «На государственном уровне ключевая задача — это модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, изменений системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Культурно-ценностный уровень — это все, что связано с воспитанием, развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. Экономический суверенитет — это технологии, кадры и финансы», — пояснил он.

    «У нас форум экономический, а вы экономические вопросы поставили на третье место», — отметил модератор.

    «А никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет. Успешной экономики без успешной армии не бывает», — парировал Орешкин.

    Однако ставить один суверенитет выше другого нельзя, уточнил замруководителя администрации президента.

    «Так же, как государственный суверенитет невозможен без экономического, так и экономический невозможен без государственного. Не имея прочного фундамента экономики, другие институты сильными не выстоят», — сказал он.

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    Комментарии 20

    Инкогнито202106 Июн 2024 в 10:42
    Фисташкин гонит как и Песков
    +2−0
    28193887406 Июн 2024 в 10:32
    Честно говоря, Орешкина не люблю, но санаторий Вороново при нём был очень даже приличным, хотя и дорогим (зараза!)
    +0−1
    Zнаворотник06 Июн 2024 в 10:30
    зря статья без фото максима, стало бы одномоментно всё понятно...
    +0−0
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