Вице-премьер Новак: российский энергетический сектор обеспечивает инвестиции в 7 трлн рублей в год

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ, в ходе ПМЭФ-2024 рассказал о том, как санкции повлияли на российский энергетический сектор экономики. По его словам, эта отрасль, несмотря на беспрецедентные в мировой истории запреты и ограничения, сумела сохранить стабильную работу и свою роль в экономике России и обеспечивает ее развитие.
«Российский ТЭК не только сохранил свою устойчивую динамичную работу, но и обеспечил потребности российской экономики в полном объеме. Сегодня была подтверждена ведущая роль энергетики в экономике нашей страны: у нас порядка 20% ВВП в прошлом году — это энергетический сектор и порядка 30% налоговых доходов в бюджет. Да, это несколько ниже, чем раньше. Но идет диверсификация, растут поступления в бюджет других отраслей, несырьевого сектора», — заявил Александр Новак.
Также, по его словам, ТЭК обеспечивает 50–60% экспорта России, а также огромный объем инвестиций, которые вкладываются в отрасль.
«Это порядка 7 трлн рублей в год, — которые обеспечивают заказ для других отраслей, для развития науки, промышленности. Для того, чтобы обеспечить задачи, в том числе связанные с развитием технологического суверенитета, кадрового потенциала и финансового рынка», — заявил Александр Новак..