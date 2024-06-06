Вице-премьер Новак: российский энергетический сектор обеспечивает инвестиции в 7 трлн рублей в год

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ, в ходе ПМЭФ-2024 рассказал о том, как санкции повлияли на российский энергетический сектор экономики. По его словам, эта отрасль, несмотря на беспрецедентные в мировой истории запреты и ограничения, сумела сохранить стабильную работу и свою роль в экономике России и обеспечивает ее развитие.



«Российский ТЭК не только сохранил свою устойчивую динамичную работу, но и обеспечил потребности российской экономики в полном объеме. Сегодня была подтверждена ведущая роль энергетики в экономике нашей страны: у нас порядка 20% ВВП в прошлом году — это энергетический сектор и порядка 30% налоговых доходов в бюджет. Да, это несколько ниже, чем раньше. Но идет диверсификация, растут поступления в бюджет других отраслей, несырьевого сектора», — заявил Александр Новак.