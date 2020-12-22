Конфронтация в обстановке скрытности. МИД готовит симметричный ответ на санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

Россия расширит список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну, в качестве ответной меры на европейские санкции по делу Алексея Навального. Об этом 22 декабря говорится в заявлении МИД РФ.
В обновлённый чёрный список вошли те, кто, как считает российская сторона, причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС. Соответствующие вербальные ноты уже вручили главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, также проинформировано представительство Европейского союза в Москве.
Европейские санкции, под которые попали россияне «под предлогом мнимой причастности к инциденту с российским гражданином
Санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального страны ЕС согласовали в октябре. В частности, в него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и двое заместителей министра обороны Сергея Шойгу.
Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск.
Российские власти отрицают отравление на территории страны. В СКР не увидели оснований для возбуждения уголовного дела. 14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. А позднее поговорил с одним из них. В ФСБ назвали расследование и запись разговора подделкой.