Конфронтация в обстановке скрытности. МИД готовит симметричный ответ на санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

Россия расширит список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну, в качестве ответной меры на европейские санкции по делу Алексея Навального. Об этом 22 декабря говорится в заявлении МИД РФ.

В обновлённый чёрный список вошли те, кто, как считает российская сторона, причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС. Соответствующие вербальные ноты уже вручили главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, также проинформировано представительство Европейского союза в Москве.



Европейские санкции, под которые попали россияне «под предлогом мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным », в заявлении называют неприемлемой и недружественной акцией. В министерстве заявили, что доказательства Москве всё ещё не представлены, и несмотря на это, Совет ЕС «в обстановке спешки и скрытности» принял конфронтационное политическое решение. Оно, уверены в МИД, противоречит принципам невмешательства во внутренние дела страны.

Санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального страны ЕС согласовали в октябре. В частности, в него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и двое заместителей министра обороны Сергея Шойгу.

Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск.

