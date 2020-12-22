FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Конфронтация в обстановке скрытности. МИД готовит симметричный ответ на санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

Россия расширит список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну, в качестве ответной меры на европейские санкции по делу Алексея Навального. Об этом 22 декабря говорится в заявлении МИД РФ.

В обновлённый чёрный список вошли те, кто, как считает российская сторона, причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС. Соответствующие вербальные ноты уже вручили главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, также проинформировано представительство Европейского союза в Москве.

Европейские санкции, под которые попали россияне «под предлогом мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным», в заявлении называют неприемлемой и недружественной акцией. В министерстве заявили, что доказательства Москве всё ещё не представлены, и несмотря на это, Совет ЕС «в обстановке спешки и скрытности» принял конфронтационное политическое решение. Оно, уверены в МИД, противоречит принципам невмешательства во внутренние дела страны.

Санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального страны ЕС согласовали в октябре. В частности, в него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и двое заместителей министра обороны Сергея Шойгу.

Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск.

Российские власти отрицают отравление на территории страны. В СКР не увидели оснований для возбуждения уголовного дела. 14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. А позднее поговорил с одним из них. В ФСБ назвали расследование и запись разговора подделкой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Antivse
Они и правда думают, что это симметрично?))
SERGEY111
Лёхины портки - бренд года .
Malyshev73
Жизнь нужно прожить так,чтобы твои трусы стирали офицеры ФСБ!))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний