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15.10.2020 12:44
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Евросоюз официально ввел санкции по делу Навального против Бортникова, Кириенко и других

Страны ЕС согласовали санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

«Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении шести физических лиц и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального», — сообщается 15 октября в заявлении Совета Европы.

Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание всех активов в союзе.

В официальном журнале ЕС, после публикации в котором документ считается принятым, указывается, что ограничения стали следствием «применения химического оружия» и «нарушения международного права». «Европейский совет призвал власти Российской Федерации в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

Санкции введены в отношении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Кроме того, в список попал и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором разрабатывался «Новичок».

Накануне стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за произошедшего с Алексеем Навальным. До этого Навальный сообщил, что в ЕС не спрашивали его мнения о будущих фигурантах санкционного списка.

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Комментарии (17)

vitor
Путин к этим фигурантам должен принять меры., за плохую работу.
Dimitry Antonov
Странно, а почему никто из комментаторов не поинтересовался, а какие у нас будут приняты ответные контрсанкции?
ZAP
Западные ... не нагнут великую Россию!
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