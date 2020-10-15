Евросоюз официально ввел санкции по делу Навального против Бортникова, Кириенко и других

Страны ЕС согласовали санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального.



«Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении шести физических лиц и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального», — сообщается 15 октября в заявлении Совета Европы.



Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание всех активов в союзе.



В официальном журнале ЕС, после публикации в котором документ считается принятым, указывается, что ограничения стали следствием «применения химического оружия» и «нарушения международного права». «Европейский совет призвал власти Российской Федерации в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

