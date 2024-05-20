Жесткая посадка дельтаплана в Ленинградской области

Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленинградской области, сообщает 20 мая Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Минувшим вечером, 19 мая, поступило сообщение о ЧП у деревни Копорское в Ломоносовском районе. В городскую больницу доставлен пилот — мужчина 1972 года рождения, у него травмы.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту жесткой посадки дельтаплана проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.