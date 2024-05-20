    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    759мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.99eur98.78

    Вспомнить всех: что можно и нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

    Сходить в храм в этот день — еще только полдела

    3873
    обсудить
    Как и в другой родительский день, в Троицкую субботу принято ходить на кладбище, чтобы прибраться на могилах близких
    Как и в другой родительский день, в Троицкую субботу принято ходить на кладбище, чтобы прибраться на могилах близкихФото: Елена Латыпова / NGS55.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Троицкую родительскую субботу называют Вселенской, потому что в этот день верующие поминают буквально всех покойных. То есть каждого когда-либо умершего христианина. В этот день есть свои традиции и запреты, которые чтят православные. Рассказываем о них и о том, когда ждать Троицкую субботу в 2024 году.

    Когда наступает Троицкая родительская суббота


    Троица, накануне которой православные вспоминают всех умерших христиан, наступает на пятидесятый день после Пасхи. А так как главный религиозный праздник постоянно кочует по датам, Троица и предшествующая ей Троицкая суббота из года в год выпадают на разные числа. В 2024 году Троица наступит 23 июня, следовательно, Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня.


    Кого поминают в этот день

    Родительская суббота перед праздником Троицы — вселенская, поэтому в нее поминают всех крещеных христиан, умерших с начала веков. В церквях вспоминают также тех, кто не успел перед смертью исповедаться и чье тело не было предано земле: павших в битвах, погибших в катастрофах и стихийных бедствиях, пропавших без вести.

    Однако самоубийц и некрещеных во время общей молитвы не поминают: каждый, кто хочет, может сделать это сам.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Что нужно сделать в Троицкую субботу

    Первым делом верующие в этот день идут в храм — на литургию и панихиду, где и вспоминаются все усопшие христиане. Если православный хочет, чтобы священник помолился за его родных, перед службой он передает клирику специальную записку с именами умерших. Еще в Троицкую субботу в церкви можно заказать сорокоуст — тогда усопшего будут поминать в каждый из следующих сорока дней.


    В храмах в субботу перед Троицей накрывают поминальные столы, и каждый желающий может принести постную еду, фрукты, сладости или литургийное вино.


    После службы, как и в другие родительские субботы, православные чаще всего посещают кладбища, где ухаживают за могилами родных и близких (а некоторые — даже за чужими безымянными могилами). Стоит помнить некоторые правила: например, на могиле усопшего не стоит оставлять еду и напитки, да и самому на кладбище лучше не пить.

    Вечером православные устраивают поминальный ужин в семейном кругу, на который приглашают даже далеких родственников. На столе в этот день — главное поминальное блюдо кутья, а также пироги, блины и яйца. Застолье не должно быть чересчур веселым и пышным.

    Кутья — постная каша из цельных зерен с добавлением меда, изюма или сухофруктов.


    В Троицкую субботу принято подавать нищим. Подающий обычно просит помолиться за свою родню.

    Что нельзя делать в Троицкую субботу


    Запретов в этот родительский день тоже хватает. Вот что нельзя делать накануне Троицы:

    • ссориться и ругаться с близкими;
    • врать, обижаться, сквернословить;
    • унывать из-за смерти близкого;
    • пить много алкоголя;
    • заниматься тяжелым физическим трудом;
    • венчаться;
    • бездельничать.

    Когда еще поминают родных


    Церковь не запрещает поминать родных в любой день, по возможности избегая больших православных праздников. А для тех, кто хочет вспомнить близких и сходить на кладбище именно в родительский день, в 2024 году после Троицкой субботы останется еще две даты — 11 сентября и 2 ноября.

    Как и в другой родительский день, в Троицкую субботу принято ходить на кладбище, чтобы прибраться на могилах близких
    Как и в другой родительский день, в Троицкую субботу принято ходить на кладбище, чтобы прибраться на могилах близкихФото: Елена Латыпова / NGS55.RU
    Полина Авдошина / Городские порталы

    По теме

    Традиции
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close