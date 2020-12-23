Клиника Charite отчиталась о лечении Навального. «Берлинского пациента» спасла своевременная помощь омских врачей

Отчёт о течении болезни российского оппозиционера Алексея Навального медики берлинской клиники Charite опубликовали в научном журнале The Lancet. В статье представлены симптомы, действие антидота и общая клиническая картина.

Как сказано на сайте медучреждения 23 декабря, это восьмое и последнее заявление, которое открывает доступ к подробностям лечения Навального. Сделано это по запросу The Lancet и с согласия пациента.

Согласно выписке из омской больницы, Навального госпитализировали примерно через два часа после проявления симптомов: повышенное потоотделение, рвота, потеря сознания. Пациент был в коматозном состоянии, с дыхательной недостаточностью, нарушением углеводного обмена, электролитными нарушениями и метаболической энцефалопатией. Российские врачи провели интубацию, подключили к ИВЛ и использовали «неуказанные препараты» для контроля симптомов. Предполагается, что среди них был антропин — его следы нашли в крови Навального уже в Берлине. Лечение этим препаратом продолжили в Германии.



Первый раз врача из немецкой бригады к Навальному допустили через 31 час после проявления симптомов. Специалист отметил всё ещё повышенное потоотделение, интенсивное выделение слюны, суженные зрачки, отсутствие реакции на свет и замедленное сердцебиение. Отмечается, что тогда состояние пациента было несколько хуже, чем непосредственно перед транспортировкой в Charite. В клинике Навальному диагностировали тяжёлое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

2 сентября правительство Германии объявило, что испытания, запрошенные Charite у лаборатории вооружённых сил страны, выявили фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок» в образцах крови, которые взяли сразу после поступления политика в клинику. Этот вывод был подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в статье.

Из последствий у Навального отмечали нарушения в скорости речи и обработке данных, которые полностью исчезли через 3 недели. На 55-й день показатели почти полностью восстановились.

