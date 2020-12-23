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Клиника Charite отчиталась о лечении Навального. «Берлинского пациента» спасла своевременная помощь омских врачей

Отчёт о течении болезни российского оппозиционера Алексея Навального медики берлинской клиники Charite опубликовали в научном журнале The Lancet. В статье представлены симптомы, действие антидота и общая клиническая картина.

Как сказано на сайте медучреждения 23 декабря, это восьмое и последнее заявление, которое открывает доступ к подробностям лечения Навального. Сделано это по запросу The Lancet и с согласия пациента.

Согласно выписке из омской больницы, Навального госпитализировали примерно через два часа после проявления симптомов: повышенное потоотделение, рвота, потеря сознания. Пациент был в коматозном состоянии, с дыхательной недостаточностью, нарушением углеводного обмена, электролитными нарушениями и метаболической энцефалопатией. Российские врачи провели интубацию, подключили к ИВЛ и использовали «неуказанные препараты» для контроля симптомов. Предполагается, что среди них был антропин — его следы нашли в крови Навального уже в Берлине. Лечение этим препаратом продолжили в Германии.

Первый раз врача из немецкой бригады к Навальному допустили через 31 час после проявления симптомов. Специалист отметил всё ещё повышенное потоотделение, интенсивное выделение слюны, суженные зрачки, отсутствие реакции на свет и замедленное сердцебиение. Отмечается, что тогда состояние пациента было несколько хуже, чем непосредственно перед транспортировкой в Charite. В клинике Навальному диагностировали тяжёлое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

2 сентября правительство Германии объявило, что испытания, запрошенные Charite у лаборатории вооружённых сил страны, выявили фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок» в образцах крови, которые взяли сразу после поступления политика в клинику. Этот вывод был подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в статье.

Из последствий у Навального отмечали нарушения в скорости речи и обработке данных, которые полностью исчезли через 3 недели. На 55-й день показатели почти полностью восстановились.

«У нашего пациента исход был очень благоприятным. Предположительно, решающими были интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2–3 часов после появления симптомов», — пишут авторы, добавляя, что выздоровлению способствовало также хорошее здоровье Навального до случившегося.

Выводы ОЗХО об отравлении оппозиционера российский МИД счёл безосновательными, уголовное дело не возбуждалось.

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. А позднее поговорил с одним из них. В ФСБ назвали расследование и запись разговора подделкой, в Кремле ставят диагноз. О том, как российская власть отреагировала на разговор Навального с «чистильщиком», читайте здесь.

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Комментарии (15)

oooorrrooz
мне не понятно, что первично - труселя или бутылка? или одно проистекает из другого?
mynine
/// Предполагается, что среди них был антропин ///
АТРОПИН.

Зачем нужно использовать выражение российский оппозиционер несущее негативный оттенок, когда можно назвать вещи своими именами - российский политик ?
Павел Павлов
Покажите живими отравителей А. Навального !!! Заодно и Петрова с Чепигой или как их там,они вообще все ещё дышат?
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