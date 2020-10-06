«Россия должна объяснить, что произошло». Эксперты ОЗХО подтвердили отравление Навального «Новичком»
Российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы. Об этом заявили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишет 6 октября Интерфакс.
«Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервно-паралитического вещества «Новичок» были обнаружены в биологических материалах Навального», — сообщили в сообщении.
Ранее британское постпредство при ОЗХО сообщило в «Твиттере», что эксперты ОЗХО пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Результаты анализов Навального были переданы Германии, передает британское постпредство.
Организация по запрещению химоружия ответила на запрос России по делу Навального и сообщила 5 октября, что готова предоставить РФ «запрашиваемую экспертизу».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.