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20.10.2020 20:12
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МИД РФ назвал безосновательными выводы ОЗХО об отравлении Навального и указал на невозможность возбуждения уголовного дела

Отсутствие в докладе Организации по запрещению химоружия подробностей по анализам Алексея Навального говорит о безосновательности выводов о его отравлении, заявили в министерстве иностранных дел России 20 октября.

«Из [закрытого] доклада [ОЗХО] по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ», — говорится в распространённом во вторник комментарии ведомства. Из чего следует вывод: «утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями».

МИД назвал аргументацию формальной и нужной лишь для того, чтобы Берлин мог отказать в ответе российским правоохранительным органам.

«Без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Навальным в Томске», — резюмировали в МИДе.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Эксперты ОЗХО подтвердили отравление Навального не известным ранее типом «Новичка».

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Комментарии (4)

Ser_N0771
А что собственно мешает провести проверку в рамках следствия и ничего не найти... типа заставили-прогнули... остается главу МИДа и процитировать:
"..., ..." (с) Лавров
Агроном аэродрома
"невозможность возбуждения уголовного дела" - Нелогичненько как-то.. Даже безотносительно личности кандидата в мэры москвы.
OldPerdun
Значит в 95-ом году можно было возбуждать УГ по поводу отравления банкира Кивелиди Новичком, когда тип яда смогли определить через месяц-другой после отравления, а тут без всех подробностей никак не можно. Но все видеозаписи из отеля в Томске изъяли, а одежду и историю болезни Навальному не отдают. Точно панкреатит и насморк в тяжелой форме.
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