МИД РФ назвал безосновательными выводы ОЗХО об отравлении Навального и указал на невозможность возбуждения уголовного дела

Отсутствие в докладе Организации по запрещению химоружия подробностей по анализам Алексея Навального говорит о безосновательности выводов о его отравлении, заявили в министерстве иностранных дел России 20 октября.

«Из [закрытого] доклада [ОЗХО] по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ», — говорится в распространённом во вторник комментарии ведомства. Из чего следует вывод: «утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями».