МИД РФ назвал безосновательными выводы ОЗХО об отравлении Навального и указал на невозможность возбуждения уголовного дела
Отсутствие в докладе Организации по запрещению химоружия подробностей по анализам Алексея Навального говорит о безосновательности выводов о его отравлении, заявили в министерстве иностранных дел России 20 октября.
«Из [закрытого] доклада [ОЗХО] по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ», — говорится в распространённом во вторник комментарии ведомства. Из чего следует вывод: «утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями».
МИД назвал аргументацию формальной и нужной лишь для того, чтобы Берлин мог отказать в ответе российским правоохранительным органам.
«Без этих данных не представляется возможным завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку на предмет определения признаков возможного состава преступления для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Навальным в Томске», — резюмировали в МИДе.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Эксперты ОЗХО подтвердили отравление Навального не известным ранее типом «Новичка».