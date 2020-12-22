Не смотрели, но осуждаем. Как российская власть отреагировала на разговор Навального с «чистильщиком» из группы отравителей

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

В один момент лица предполагаемых химиков и врачей из Федеральной службы безопасности стали популярнее лиц юных тиктокеров-миллионеров. А о том, какую волну мемов запустили расследования, и говорить не приходится. Агентов теперь навсегда запомнят, если, конечно, не найдётся способа «удалить Интернет».

Первый ролик с раскрытием персональных данных тех, кого сам Навальный называет отравителями, вышел перед предновогодней пресс-конференцией Владимира Путина. Соответствующий вопрос задал журналист из президентского пула. Лидер страны не стал отрицать, что слежка за оппозиционным политиком велась, но не более. «Если бы хотели, они бы довели дело до конца», — отшутился Путин, доказывая, что российские спецслужбы к отравлению «берлинского пациента» отношения не имеют.



22 декабря Навальный опубликовал очередное видео на своём канале. В нём он в 7 утра звонит Константину Кудрявцеву (одному из деанонимизированных агентов), представляется помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и начинает неймдроппинг с упоминанием начальства Кудрявцева, чтобы тот раскрепостился и заговорил. Разговор в итоге длится сорок с лишним минут. За это время предполагаемый участник операции по отравлению оппозиционера подтвердил, что операция была спланирована правильно, но все поломала быстрая посадка самолёта и грамотная работа медиков. Кудрявцев рассказал, что яд был нанесен на гульфик трусов и пояснил, как одежду отстирывали после провала, чтобы никто не нашёл следы вещества на ткани.

После этого ролика вопросы появились даже у закоренелых скептиков. И абсолютно все посмотревшие ждали, какой будет ответная реакция. Ведь не может после ТАКОГО промолчать Кремль, Совбез, ФСБ? Они не смогли. Главный тезис — мы очень заняты.

Первой отозвалась пресс-служба аппарата Совета безопасности. Там сказали, что у Патрушева нет такого помощника — Максима Сергеевича Устинова (этим именем представился Навальный в разговоре с Кудрявцевым), а также заявили, что с опубликованными материалами ещё не ознакомились.



Вторым откликнулся центр общественных связей ФСБ. Силовики назвали разговор подделкой, анонсировав проверку и процессуальную оценку действий Навального. Здесь хотя бы есть четкая позиция, пусть и не фактура: «Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб». От Кремля журналисты добились комментария лишь во вторник. Дмитрий Песков также отметил, что у них нет времени на просмотр подобных материалов, но из последующего ответа пресс-секретаря президента стало очевидно, что самое пикантное он все-таки ухватил. «В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — объяснил пресс-секретарь, который, по собственному признанию, «чуть-чуть злоупотребил» и поделился личной позицией.



Фрейдистские мотивы не новелла Дмитрия Пескова: еще 18 декабря директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова тоже поминала австрийского психолога. Тогда она критиковала власти Германии, которые регулярно обвиняют Москву в создании «дымовых завес» вокруг кейса Навального.



«Настойчивое повторение этого тезиса немецкой стороной наводит на мысли о Фрейде. Потому что никаких данных, несмотря на многочисленные «формальные запросы» от России, Берлин так и не передал. Некрасиво получилось. Грязно сработали партнеры и решили прибегнуть к тому, чем владеют в совершенстве», — высказалась Захарова в соцсети.



Неизвестно, на какие мысли, в свою очередь, наведут Берлин неоднократные отсылки к Фрейду с российской стороны. Пока министерства иностранных дел перешли на язык жестов: Россия расширяет список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну, это ответ на европейские санкции по делу Алексея Навального.

Сам Навальный в данный момент находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск в конце августа. В состоянии медицинской комы оппозиционер провёл 19 дней.

Российские власти отрицают отравление на территории страны, уголовное дело не возбуждено.

