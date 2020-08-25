От глюкозы до «Новичка». Как менялись версии медиков и токсикологов о том, что отправило Навального в кому

Фото: Екатерина Аболмасова/Коммерсантъ

В первый день после госпитализации Навального медики не высказывали никаких версий. Пресс-служба минздрава Омской области сообщила только, что у врачей «нет данных об инсульте и инфаркте, нет данных об инфекционных поражениях, в том числе и о коронавирусной инфекции». В ряде СМИ стали появляться сообщения, что Навальный накануне отравления якобы выпивал в селе Кафтанчиково под Томском и избежать алкоголя никак не мог, так как самогоноварение — чуть ли не «национальный спорт» в Сибири. Однако его соратники и лечащий врач Анастасия Васильева подчеркивали, что Навальный не пьет алкоголь, а в Кафтанчиково не участвовал в застолье, а купался в реке Томь. Также Васильева рассказала в «Твиттере», что омские медики не пускают ее к оппозиционеру. «Я не прошу много — посмотреть глазное дно, рефлексы, рассказать анамнез прошлого отравления, показать медицинскую документацию, чтобы общаться и советоваться с зарубежными коллегами. Нет. Не дают. Аргументация — нет прав», — написала Анастасия Васильева.



21 августа в Омск прибыл врачебный консилиум Минздрава в лице завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра им. Пирогова Бориса Теплых, а также реаниматолога и нейрофизиолога из института Бурденко. На следующий день, 22 августа, Теплых рассказал на своей странице в «Фейсбуке», что столичные медики экстренно обсудили с врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести до их прибытия в больницу. «Стоит сказать, что один из директоров профильных институтов лично координировал исследования в различных лабораториях на протяжении всей тревожной ночи», — написал Теплых, однако не уточнил, в каких именно лабораториях проводились анализы.

Тогда же, 21 августа, прозвучал первый официальный диагноз — нарушение обмена веществ и углеводного баланса, который мог быть вызван резким падением сахара в крови. Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что «опасное вещество», которое транспортная полиция обнаружила в смывах с волос, ногтей и одежды Навального, оказалось 2-этилгексилдифенилфосфатом. Он используется при изготовлении пластиковых стаканчиков и не представляет опасности для жизни. При этом оксибутираты и барбитураты, как и следы ядов, в крови и моче оппозиционера обнаружены не были. В больнице подчеркнули, что не считают, что Навальный перенес отравление. «Мы имеем практически полный диагноз, есть осложнения. Жене и брату мы назвали диагноз устно», — сказал заместитель главного врача БСМП № 1 Анатолий Калиниченко. Медики настаивали, что Навальному стало плохо при взлете самолета именно из-за падения сахара. Его транспортировку в немецкую клинику в Омске сочли опасной для жизни.



«Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний, — так прокомментировала заявление консилиума Анастасия Васильева. — Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным». Также Васильева напомнила, что в 2019 году Навальный пережил отравление неясным токсическим веществом, которое вызвало контактный дерматит и кератоконъюнктивит, когда находился в спецприемнике №1, где находился под административным арестом. Тогда же специализированная химико-токсикологическая лаборатория при НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщила, что не нашла отравляющих веществ в анализах оппозиционера.

22 августа, когда Навального уже увезли в немецкую клинику, минздрав Омской области расширил список веществ, которых в анализах оппозиционера не было. «Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», — говорится в заявлении ведомства.



«У меня нет ни малейших сомнений: это отравление, которое привело к токсической энцефалопатии и к коме с судорожным синдромом. Никакие нарушения обмена, тем более углеводного, такое не вызывают», — заявила в ответ Анастасия Васильева.

24 августа клиника «Шарите» опубликовала первые результаты обследования пациента: клинические данные свидетельствуют об отравлении веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество специалисты определить не смогли. Начато лечение атропином.

24 августа Борис Теплых так прокомментировал РИА Новости сообщение из «Шарите»: «Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было». Также медик отметил, что такие результаты исследований можно объяснить и применением медицинских препаратов, и «естественным ходом болезни». При этом Теплых подтвердил, что атропин, которым Навального лечат в «Шарите», омские врачи давали ему «еще в первые минуты после госпитализации».

24 августа омские медики, лечившие Алексея Навального, дали итоговую пресс-конференцию, во время которой главврач Александр Мураховский сообщил, что диагноз «отравление алкоголем» не ставился и не рассматривался, а заместитель главврача Анатолий Калиниченко сообщил, что отравление было главной версией до конца дня 20 августа, но затем были получены результаты от лабораторий, которые показали, что действие ядов на организм пострадавшего не было выявлено.



В тот же день главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что в Омске у Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

На протяжении всего этого времени состояние Навального комментировали медики и токсикологи, которые наблюдали за ситуацией со стороны. Так, врач-токсиколог Института скорой помощи им. Джанелидзе Виктор Шилов 20 августа допустил, что все описанные в СМИ симптомы Алексея Навального могли возникнуть из-за обострения хронического заболевания, связанного, например, с нарушением мозгового кровообращения, или при гипогликемической коме у диабетиков. Но все же эксперт не исключил и отравление.

Фармаколог, патологоанатом Александр Эдигер в тот же день отметил, что подключение пациента к ИВЛ говорит о глубоком поражении центральной нервной системы. А если медики не поставили официально диагноз «отравление», то это значит, что Навального детоксицируют, «то есть усиленно «моют» во всех смыслах, и тогда шанс обнаружить яд приближается к нулю». Шансы оппозиционера на выздоровление при таких исходных данных Эдигер оценил в 30%.



С 21 августа ситуацию начал комментировать в личном телеграм-канале главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. Он тоже начал с перечисления заболеваний, которые могли вызвать кому. «Если молодой и сохранный мужчина внезапно впадает в глубокую кому и оказывается на ИВЛ, то самые частые причины — разрыв внутричерепной аневризмы, субдуральная гематома в результате травмы, тромбоз, не диагностированная ранее опухоль мозга, менингит, либо метаболические причины — диабет, уремия, электролитные нарушения. Все это достаточно несложно и быстро диагностируется на самом раннем этапе (КТ, спинномозговая пункция, анализы, неврологические обследования). В случае с А. Навальным в первые часы все было неочевидно, скажем так. По многолетнему опыту скажу: причины непонятных при поступлении ком обычно выявляются в течение первых суток», — написал он.

Спустя три дня, когда стали известны первые выводы клиники «Шарите», Мясников отметил, что речь может идти не об отравляющих веществах, а о лекарствах или даже удобрениях. «Фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин с синапсах (особо не заморачивайтесь в стараниях понять патофизиологию). Смысл в том, что ситуация с этими «синапсами» проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Что за этим стоит? — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то ещё процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое. Если вещества — а надо время определить какие, и никто ещё не готов ответить данными биохимии (токсикологии), — то что это? Лекарства? Яд? Самый распространённый источник «ингибиторов холинэстеразы» — органофосф удобрения, — заявил Мясников https://t.me/drmyasnikov/518. — Это я не к тому, чтобы утверждать: наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет, конечно. Просто для иллюстрации того, что случай, тем не менее, в клинической практике рутинный. (…) Но есть ещё и официальные лекарства — ингибиторы холинэстеразы. Применяются для лечения болезни Альцгеймера. Но и для улучшения памяти, как стимулятор мозговой деятельности. Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего — и передоз! Может такое быть? Ну более вероятно, чем удобрения или недоучка-отравитель!»



Один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев, в свою очередь, подчеркнул, что, если Навального лечат атропином, значит, речь идет не о боевых отравляющих веществах, а о лекарственных. «Если здоровому человеку воткнуть лекарство, которое предназначено для больного, у которого нарушена система химического прерывания нервного импульса, то получится как раз обратный эффект. Если передозировку сделать, то у человека проявляется самый настоящий эффект отравления, так скажем, фосфорорганическими и нервно-паралитическими веществами, — сказал Углев. — Атропин является антидотом для слабых таких ингибиторов, я их блокаторами называю. Ингибиторы — это для простого человека непонятно. Блокатор — блокирует действие фермента. А атропин как бы вытесняет его, и данный участок может снова работать. Видимо, ему такую дозу воткнули этих ингибиторов, что у него произошла мгновенная блокада холинэстераз в различных участках тела. Но самое главное, что, видимо, они были, во-первых, в крови, в других органах, в мышцах, но самое главное, видимо, не попали в легкие». На этом основании Углев сделал вывод, что отравление произошло перорально — если бы поражающее вещество попало в кровь, спасти оппозиционера омские медики просто не успели бы.

25 августа токсиколог Евгений Абульханов снова поднял тему того, что симптомы Навального не соответствуют отравлению веществами, на которые указывают немецкие специалисты. Абульханов подчеркнул, что у отравленных ингибиторами холинэстеразы идёт пена изо рта, наблюдаются редкий пульс, учащённое дыхание, расширенные зрачки и брадикардия. «Большинства этих признаков у Навального не было — ни в первые минуты ухудшения здоровья, ни в последующем», — сказал эксперт.

Почетный профессор кафедры токсикологии Университета Лидса Алистер Хей с этим не согласился. Он отчасти подтвердил выкладки доктора Мясникова, отметив, что существует две подгруппы ингибиторов холинэстеразы: органические фосфаты и карбоматы. Вещества из обеих групп могут использоваться как инсектициды и лекарства, а более токсичные виды применяются в качестве нервно-паралитических веществ. К которым, в частности, относится «Новичок», им в 2018 году был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. «Это химическое вещество блокирует передачу данных через мускулы, — сказал Алистер Хей. — Мускулы сводит, они перестают сокращаться и расслабляться, как они обычно делают. Поэтому, когда ингибитор холинэстеразы поступает через систему пищеварения, через рот, начинаются спазмы желудка и кишечника, что вызывает сильную боль. Поэтому Алексей кричал, когда ему стало плохо». Эксперт подчеркнул, что в Омске при любом уровне оснащения лаборатории медики должны были определить, что пациент перенес отравление неким веществом — даже если технической возможности выяснить, что это за вещество, у них не было.

Вероятно, уголовное дело по факту произошедшего с Алексеем Навальным будет возбуждено не раньше, чем эксперты смогут назвать вещество, вызвавшее такие тяжелые последствия. «Для расследования должен быть повод, — сообщил 25 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме».

Алексею Навальному стало плохо в самолете, следовавшем из Томска в Москву, ранним утром 20 августа. В сети появился видеоролик, снятый одним из пассажиров: за кадром слышно, как Навальный кричит от боли. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 1. Семья практически сразу приняла решение вывезти Навального на лечение в Германию, однако консилиум врачей больше суток не давал разрешения на это. Около 5 утра 22 августа специальный медицинский самолет Challenger 604 — D-AFAD- FAI Aviation Group с Навальным на борту вылетел в Берлин, где он в статусе «гостя канцлера ФРГ» был помещен в клинику «Шарите». За пять суток медики и токсикологи высказали несколько версий произошедшего с Навальным, от падения уровня глюкозы в крови из-за недоедания до отравления лекарственным веществом.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

