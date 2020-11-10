Скандал с футболистом петербургского «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой прокомментировал телеведущий Иван Ургант на своём шоу «Вечерний Ургант» 9 ноября.

«Это удивительная ситуация. <…> Люди разделились», — сказал Ургант. Дзюба, по его словам, «сейчас сделал то, что не удалось никому»: заставил нас забыть этот непростой год, пусть ненадолго. При этом он не использовал для этого никаких инноваций, хитрых технологий, а обратился «к опыту наших отцов, дедов, казачества».

Людям, которые критикуют Дзюбу, нужно перестать быть лицемерами, ханжами, считает телеведущий. «Что он такого сделал, чтобы его взять и убрать из сборной? <…> Какой он вред может нанести команде? — сказал Ургант. — <…> Врачи это рекомендуют делать. Это нормально. <…> Это лучший способ снять стресс. Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил».