«Не стулом же он человека ударил». Ургант прокомментировал скандал с Дзюбой
Скандал с футболистом петербургского «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой прокомментировал телеведущий Иван Ургант на своём шоу «Вечерний Ургант» 9 ноября.
«Это удивительная ситуация. <…> Люди разделились», — сказал Ургант. Дзюба, по его словам, «сейчас сделал то, что не удалось никому»: заставил нас забыть этот непростой год, пусть ненадолго. При этом он не использовал для этого никаких инноваций, хитрых технологий, а обратился «к опыту наших отцов, дедов, казачества».
Людям, которые критикуют Дзюбу, нужно перестать быть лицемерами, ханжами, считает телеведущий. «Что он такого сделал, чтобы его взять и убрать из сборной? <…> Какой он вред может нанести команде? — сказал Ургант. — <…> Врачи это рекомендуют делать. Это нормально. <…> Это лучший способ снять стресс. Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил».
«Любой человек мог оказаться на его месте. Все так делают», — убеждает зрителей Ургант, признавшись, что он — тоже.
7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. В то же время Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» в матче против «Краснодара», но без капитанской повязки, и принёс команде победу. После этого он прокомментировал видео: «Все мы грешны. Я во многом сам виноват в этом».
Футболиста поддержали многие знаменитости, некоторые начали раздеваться. Фанаты же непреклонны. «Поведение Дзюбы мы воспринимаем как наплевательское отношение к имени нашего «Зенита», — написали они на сайте «Ландскрона».