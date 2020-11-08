Российские звёзды начали раздеваться в поддержку Дзюбы. Тон задала актриса Варвара Шмыкова
Звёзды российского шоу-бизнеса, желая поддержать футболиста Артёма Дзюбу, перешли от слов к делу. Так актриса Варвара Шмыкова, ставшая известной благодаря роли в сериале «Чики», разделась и сделала селфи.
Фото появилось в Instagram Варвары в ночь на 9 ноября. Публикацию девушка сопроводила хэштегом #ЯМЫДЗЮБА.
До неё слова поддержки форварду «Зенита» прозвучали от Ксении Собчак, Светланы Лободы и других селебрити.
Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча Дзюбу признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину. После игры Дзюба записал «покаяние» и опубликовал видео в своём Instagram.