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08.11.2020 23:48
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Российские звёзды начали раздеваться в поддержку Дзюбы. Тон задала актриса Варвара Шмыкова

Звёзды российского шоу-бизнеса, желая поддержать футболиста Артёма Дзюбу, перешли от слов к делу. Так актриса Варвара Шмыкова, ставшая известной благодаря роли в сериале «Чики», разделась и сделала селфи.

Фото появилось в Instagram Варвары в ночь на 9 ноября. Публикацию девушка сопроводила хэштегом #ЯМЫДЗЮБА.

Фото: Instagram barbaraska_92 

До неё слова поддержки форварду «Зенита» прозвучали от Ксении Собчак, Светланы Лободы и других селебрити.

Фото: Instagram barbaraska_92 

Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча Дзюбу признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину. После игры Дзюба записал «покаяние» и опубликовал видео в своём Instagram.

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Комментарии (14)

Nafanka
Вот можно без ХОМЕ видео... Ну не возьмут с таким телом ни в Maxim ни в Плейбой... Возьмут только на Датскую детскую передачу с уродливыми голыми тётками и дядьками... Брррр, да ещё и на ночь... )))
Shanyuk
Незачет! Где оргазм?
sektor7
Хороший тон.
Пойду спать.
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