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«Для меня сейчас это про иронию судьбы». Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова разводится

Актриса «Чики» Варвара Шмыкова и оператор Евгений Козлов рассказали о разводе

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова разводится с оператором Евгением Козловым. Об этом пара сообщила в «Инстаграме» 12 июля.

Развод состоялся сегодня. Экс-супруги познакомились в этот же день 10 лет назад. «Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все что мы можем — это ценить момент и людей, которые с нами его проживают:), — отметил Козлов.

Пара воспитывает сына Корнея. Ранее Шмыкова начала встречаться с диджеем Даней Радловым.

Варвара Шмыкова стала известной после сериала «Чики». Актриса также сыграла небольшую роль в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», беременной снималась в клипе Ивана Дорна «COLLABA».

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