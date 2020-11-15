Нападающий «Зенита» Малком настолько внимателен к своей еде, что однажды завел личного повара. «Фонтанка» рассказывает о человеке, который следит за домашним питанием самого дорогого игрока петербургской команды.

Он кормил Николя Саркози вырезкой, а теперь варит яйца для самого дорогого футболиста «Зенита»

Форвард «Зенита» Малком, купленный около года назад у «Барселоны» за 40 млн евро, в октябре получил третью травму за год. И снова пропускает Лигу чемпионов. В ожидании своего возвращения бразильский футболист времени зря не теряет: ходит на вечеринки и много ест. В минувший четверг футболист опубликовал в «Инстаграме» фото домашнего обеда и поставил ссылку на собственного шеф-повара Абимаэля Джозефа (Abimael Joseph).



Среди изысков на столе у Малкома обнаружились вареные яйца, свекла, тертая морковь, запеченная рыба, брокколи, арбуз. Приготовил эти неповторимые блюда бразильский повар Абимаэль Джозеф, ведущий не менее активную социальную жизнь, чем его приятель-футболист.



По информации бразильского издания ArteBlitz, Абимаэль Джозеф родился в Кампинасе, Сан-Паулу. Готовить стал учиться в 14 лет под влиянием своей бабушки Кларис Антонии де Камарго. Профессиональную карьеру начал в Милане в 1999 году, где работал в нескольких ресторанах.



скриншот с сайта arteblitz.com

Там же он быстро дослужился до шеф-повара и получил возможность обслуживать звездных посетителей. Например, среди его эксклюзивных клиентов были звезда сериала CSI Гэри Дурдан и итальянский бизнесмен Томми Чиабра. Но особенно Абимаэль Джозеф гордится тем, что готовил для бывшего президента Франции Николя Саркози. Произошло это на официальном мероприятии в Монпелье в 2015 году.



«Господи, спасибо большое за возможности, которые ты мне даешь. Хочу поблагодарить моего великого друга Хулио Сезара (который пригласил его поработать на этом мероприятии. — Прим. ред.) за все. Да благословит Господь этого человека, избранного Богом» — так комментировал Джозеф то событие у себя в фейсбуке.

Бывшему лидеру Франции настолько понравилась вырезка в малиновом соусе от бразильского шеф-повара, что он прислал ему на почту открытку с благодарностью и пожеланием здоровья ему и его семье.



«Друзья, хотел бы поделиться с вами еще одним моментом в моей жизни. Может показаться, что ничего особенного, но для моей работы это очень важно. Когда я открыл электронную почту на прошлой неделе, я думал, что это вирус. Но наткнулся на это сообщение от господина Николя Саркози. Это бесценно. Спасибо, Господи, за этот подарок» — так описал шеф-повар свои эмоции.

С Малкомом Джозефа судьба свела, судя по всему, в Бордо, где футболист играл за местный одноименный клуб с 2016 по 2018 год. К тому моменту шеф-повар был уже знаком со многими звездами сборной Бразилии по футболу.

Но именно с Малкомом у него завязались настолько крепкие дружеские отношения, что футболист забрал его с собой сначала в «Барселону», а потом и в Санкт-Петербург.

«Благодарю тебя, Господи, за твою заботу и за привилегию видеть твои чудеса», — писал Джозеф из Петербурга, как ребенок радуясь снегу.



Что характерно, со временем ощущение чуда при виде снега у бразильца не исчезло.

Отношения между Джозефом и Малкомом настолько тесны, что они часто готовят вместе, а во время празднования последнего чемпионства «Зенита» шеф-повар был вместе с футболистом на поле, как настоящий член семьи.



У Джозефа есть дочь от первого брака, с которой он видится, когда прилетает в отпуск в Бразилию. В социальных сетях он пишет ей трогательные послания и регулярно поздравляет с днем рождения. Сам же сейчас встречается с девушкой из Парижа.

