У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба не стал комментировать «Фонтанке» информацию о шантаже. По данным нашего издания, футболист отказал вымогателю. Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего «Зенита», а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик был опубликован.

Из уважения к частной жизни «Фонтанка» не будет рассказывать о личности шантажиста. Хотя она известна и самому Артему, и правоохранительным органам. Дело в том, что Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

Сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса. В органы, по данным «Фонтанки», Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.



Напомним, что именно бывший охранник Путина сыграл роль в том, что в свое время Артем Дзюба смог продолжить карьеру в тульском «Арсенале» во время проблем в «Зените». Дюмин нашел деньги, нужные, чтобы Дзюба сыграл против «Зенита» в том матче, который во многом решил судьбу Роберто Манчини, и он же помог Артему восстановить отношения с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.



Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео, которое хранилось на телефоне Артема Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды. Публичное объяснение — пусть «побудет дома, чтобы прийти в себя». При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Игрока поддержали не только пилоты «Победы», но и многие знаменитости. Сам Дзюба принес извинения за скандал, «покаяние» он разместил в своём Instagram.

