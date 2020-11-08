«Пусть каждый дрочит, как он хочет». Российский шоу-бизнес поддержал Дзюбу

Звезды шоу-бизнеса устроили 8 ноября практически флешмоб в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Подбодрить футболиста, чье интимное видео слили в Интернет, решили Ксения Собчак, Андрей Малахов и многие другие селебрити. Социальные сети заполнили шутки разной степени злорадства. Коллеги Дзюбы по профессиональному спорту молчат до сих пор. Поддержка пришла, откуда ее меньше всего можно было ожидать — из мира шоу-бизнеса. Например, Ксения Собчак вспомнила случай с журналистом Джеффри Тубином из американского издания The New Yorker, которого отстранили от работы за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom.

«Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как??? Вы вообще замечаете, как «новые стандарты этики» становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДРОЧИТ КАК ОН ХОЧЕТ!!!!» — написала Собчак в Instagram. Светлану Лободу также возмутило решение Черчесова. Близкая подруга лидера Rammstein задается непростыми вопросами. «Он (Дзюба. — Ред.) что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!!» — написала Лобода.