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08.11.2020 19:35
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«Пусть каждый дрочит, как он хочет». Российский шоу-бизнес поддержал Дзюбу

Звезды шоу-бизнеса устроили 8 ноября практически флешмоб в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Подбодрить футболиста, чье интимное видео слили в Интернет, решили Ксения Собчак, Андрей Малахов и многие другие селебрити.

Социальные сети заполнили шутки разной степени злорадства. Коллеги Дзюбы по профессиональному спорту молчат до сих пор. Поддержка пришла, откуда ее меньше всего можно было ожидать — из мира шоу-бизнеса.

Например, Ксения Собчак вспомнила случай с журналистом Джеффри Тубином из американского издания The New Yorker, которого отстранили от работы за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom.

«Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как??? Вы вообще замечаете, как «новые стандарты этики» становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДРОЧИТ КАК ОН ХОЧЕТ!!!!» — написала Собчак в Instagram.

Светлану Лободу также возмутило решение Черчесова. Близкая подруга лидера Rammstein задается непростыми вопросами.

«Он (Дзюба. — Ред.) что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!!» — написала Лобода.

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Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!! #АртемДзюба #ДзюбаКапитан

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила тех, кто начал упрекать Дзюбу за опубликованное видео.

«Ну вот, подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают. Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звёзд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах», — написала в телеграм-канале Канделаки.

В минувшую субботу, 7 ноября, в интернете было опубликовано видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. В то же время Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» в матче против «Краснодара», но без капитанской повязки.

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Комментарии (39)

0109
Скандал пошёл на убыль, как вдруг в чат вошли поддержанки со своими держиськами- и всё заверте
alexpv
Все люди делают ЭТО, иногда ради удовольствия,иногда ради снятия напряжение, порой для продолжения рода. Делают как им нравится, сзади, сбоку, сверху.
Только ханжа может назвать аморальным то, что делает сам, но подглядел за другим в замочную скважину, в данном случае благодаря технологиям и увидев чужое видео, которое ему не предназначалось.
Аморальность здесь в первую очередь касается того, кто подглядывает, а не того, кто в частной жизни делает то, что все остальные.
260943181
Дзюба реальный идиот.
И именно поэтому должен быть лишён капитанской повязки в сборной.
( В Зените пусть сами решают, там же аплодировали видео, где они с Азмуном половой акт изображали).
Почему идиот?
Потому что не понимает элементарных вещей, в 21 веке видео снятое на личный телефон, в тот же момент перестаёт быть частным.
Сейчас активно идёт перепись других идиотов, которые решили поддержать его идиотизм: Канделаки, Собчак, Лобода, Малахов...
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