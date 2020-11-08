«Пусть каждый дрочит, как он хочет». Российский шоу-бизнес поддержал Дзюбу
Звезды шоу-бизнеса устроили 8 ноября практически флешмоб в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Подбодрить футболиста, чье интимное видео слили в Интернет, решили Ксения Собчак, Андрей Малахов и многие другие селебрити.
Социальные сети заполнили шутки разной степени злорадства. Коллеги Дзюбы по профессиональному спорту молчат до сих пор. Поддержка пришла, откуда ее меньше всего можно было ожидать — из мира шоу-бизнеса.
Например, Ксения Собчак вспомнила случай с журналистом Джеффри Тубином из американского издания The New Yorker, которого отстранили от работы за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom.
«Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как??? Вы вообще замечаете, как «новые стандарты этики» становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДРОЧИТ КАК ОН ХОЧЕТ!!!!» — написала Собчак в Instagram.
Светлану Лободу также возмутило решение Черчесова. Близкая подруга лидера Rammstein задается непростыми вопросами.
«Он (Дзюба. — Ред.) что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!!» — написала Лобода.
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Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!! #АртемДзюба #ДзюбаКапитан
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила тех, кто начал упрекать Дзюбу за опубликованное видео.
«Ну вот, подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают. Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звёзд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах», — написала в телеграм-канале Канделаки.
В минувшую субботу, 7 ноября, в интернете было опубликовано видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. В то же время Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» в матче против «Краснодара», но без капитанской повязки.