Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал слив интимного видео со своим участием. В инстаграме вечером 8 ноября он заявил, что это был самый непростой матч в его карьере.
видео с сайта instagram.com
«Я не идеален, как и любой человек. Все допускают ошибки. Все мы грешны. Я во многом сам виноват в этом. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые меня поддержали. Было много и незнакомых людей. Были и на стадионе те, кто безумно ликовал. Это мой непростой путь. И в целом я надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь», - сказал Дзюба.
Он также поблагодарил всех звёзд, что его поддержали.
«Сдерживаюсь от того, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но особенно спасибо команде, ребята сплотились и поддержали меня. Сегодня мы показали, что мы действительно команда», - заявил футболист.
Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча Дзюбу признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину.