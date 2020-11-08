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08.11.2020 17:59
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Дзюба сыграет с «Краснодаром», но без капитанской повязки

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился с составом на игру 14-го тура чемпионата РПЛ против «Краснодара», которая пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября.

Отметим, что, несмотря на скандал с появлением в интернете интимного видео, на поле с первых минут сыграет нападающий Артем Дзюба. Капитанская повязка при этом перешла к защитнику Деяну Ловрену.

Полностью стартовый состав: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Юрий Жирков, Станислав Крапухин.

Матч начнется в 19:00.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Дзюбу на сборы национальной команды из-за сложившейся ситуации.

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Комментарии (1)

SNOW
Ждем новые фанатские кричалки. И капитану без повязки можно обновить свое фирменное приветствие после забитого гола. Не руку к пустой голове прикладывать, а что-то более креативное и актуальное обозначать.
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