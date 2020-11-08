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08.11.2020 20:58
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Дзюба принес «Зениту» победу и передал «привет» зрителям

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 14 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Петербуржцы выиграли со счётом 3:1.

Краснодарцы забили первыми. На 16 минуте отличился Маркус Берг. В конце первого тайма Артем Дзюба упустил возможность сравнять счет, не сумев забить с пенальти. Однако во втором тайме сначала Далер Кузяев на 64 минуте сравнял счёт, а на 79 минуте Дзюба все-таки отличился голом и помог «Зениту» выиграть. Забив, Артем послал воздушные поцелуи трибунам, которые освистывали его по ходу встречи. Третий гол забил Алексей Сутормин

Таким образом, у «Зенита» теперь 30 очков и он возвращается на второе место. Лидирует ЦСКА с 31 очком.

Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром», пусть и без капитанской повязки.

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Комментарии (8)

W Bons
вираж свистел и укал , святые там поголовно
Kezevo
Да нормально он сыграл! Болтал бы поменьше вообще бы цены не было
Elta
Чего им далось это видео? Дзюба маху дал, что не законспирировался. Задор молодости.
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