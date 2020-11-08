Дзюба принес «Зениту» победу и передал «привет» зрителям

Краснодарцы забили первыми. На 16 минуте отличился Маркус Берг. В конце первого тайма Артем Дзюба упустил возможность сравнять счет, не сумев забить с пенальти. Однако во втором тайме сначала Далер Кузяев на 64 минуте сравнял счёт, а на 79 минуте Дзюба все-таки отличился голом и помог «Зениту» выиграть. Забив, Артем послал воздушные поцелуи трибунам, которые освистывали его по ходу встречи. Третий гол забил Алексей Сутормин

Таким образом, у «Зенита» теперь 30 очков и он возвращается на второе место. Лидирует ЦСКА с 31 очком.

Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром», пусть и без капитанской повязки.