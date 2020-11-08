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08.11.2020 14:13
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Черчесов прокомментировал интимное видео с Дзюбой: Принято решение не вызывать его на текущий сбор национальной команды

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал скандал вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи», — заявил он.

Черчесов подчеркнул, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.

«В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео Дзюбы интимного характера. Сам игрок пока никак не отреагировал на это. Тем не менее Дзюба закрыл аккаунт в инстаграме и убрал возможность комментировать его посты.

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Комментарии (22)

муматор
теперь усатому есть на кого свалить все беды сборной.
Ифка
Черчесов убивает командный дух нашей сборной.
260825581
Дрочат все. Даже Дзюбы.
Ничего здесь такого нет, история раздута. Возможно, Дзюба просто держал себя в руках
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