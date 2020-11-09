«Поведение Дзюбы мы воспринимаем как наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». Фанаты «расставили точки над i»
Фанаты футбольного клуба «Зенит» на сайте «Ландскрона» 9 ноября опубликовали заявление по поводу нападающего петербургской команды Артема Дзюбы. Свое послание они озаглавили «Точки над i расставлены».
«Долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Это понимали и мы, и Артем. Несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых, на тот момент уже известного историями с кошельком Быстрова, склоками с руководством «Спартака» из-за нового контракта и громкими высказываниями о «тренеришках», мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», который и так находится под постоянным огнем со всех сторон», — говорится в тексте сообщения.
По словам фанатов, это было непросто. Их разделяли внутренние противоречия по этому вопросу в каждом матче. Они припомнили Дзюбе историю с арендой в тульский «Арсенал» и как он обещал даже заплатить положенную по контракту сумму, чтобы сыграть против петербургского клуба, критические замечания в адрес работников клуба, отказ от публичной поддержки Кокорина в ситуации с его арестом и даже имитацию секса с Азмуном. Как подчеркнули фанаты, интимное видео с Дзюбой, попавшее в Сеть перед матчем с «Краснодаром», «переполнило чашу терпения».
«Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i»!» — заявили фанаты.
Напомним, что фанатский вираж в матче с «Краснодаром» вывесил на трибуне плакат с надписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Появление Артема на поле они встретили свистом. По ходу матча они неоднократно скандировали оскорбления в адрес футболиста. Когда Дзюба забил второй гол «Зенита», который стал победным, он подбежал к фанатской трибуне и приложил руку к уху, а остальным болельщикам послал воздушные поцелуи.
Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча его признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину, который недавно потерял отца. После игры Дзюба записал «покаяние» и опубликовал видео в своём Instagram.