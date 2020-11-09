«Поведение Дзюбы мы воспринимаем как наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». Фанаты «расставили точки над i»

«Долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Это понимали и мы, и Артем. Несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых, на тот момент уже известного историями с кошельком Быстрова, склоками с руководством «Спартака» из-за нового контракта и громкими высказываниями о «тренеришках», мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», который и так находится под постоянным огнем со всех сторон», — говорится в тексте сообщения.

По словам фанатов, это было непросто. Их разделяли внутренние противоречия по этому вопросу в каждом матче. Они припомнили Дзюбе историю с арендой в тульский «Арсенал» и как он обещал даже заплатить положенную по контракту сумму, чтобы сыграть против петербургского клуба, критические замечания в адрес работников клуба, отказ от публичной поддержки Кокорина в ситуации с его арестом и даже имитацию секса с Азмуном. Как подчеркнули фанаты, интимное видео с Дзюбой, попавшее в Сеть перед матчем с «Краснодаром», «переполнило чашу терпения».



«Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i»!» — заявили фанаты.

