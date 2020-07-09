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09.07.2020 13:12
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Высказывание гендиректора «Зенита» про «Спартак» дошло до комитета по этике РФС

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке». Как сообщает ТАСС в четверг, 9 июля, со ссылкой на службу коммуникаций РФС, руководителю петербургской команды может грозить реальное наказание.

«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», — заявили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что после матча 26-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:4) петербургский клуб опубликовал в своих социальных сетях видео празднования победы в чемпионате. Случайно в кадр попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, изображающие половой акт. Позже Медведев, комментируя этот эпизод, предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. В ответ «Спартак» подал жалобу в РФС.

Напомним, полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

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Комментарии (3)

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