Есть антитела. В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

У президента США Дональда Трампа, который получил на прошлой неделе положительный результат анализ на COVID-19, выработались антитела к коронавирусу. Он чувствует себя лучше. Об этом 7 октября заявили в администрации президента.

«У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов, и ему не требовался и он не получал никакой дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — говорится в сообщении, распространённом Белым домом. Однако еще днём ранее антител было недостаточно, чтобы медики могли их зафиксировать.

