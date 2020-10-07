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07.10.2020 20:33
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Есть антитела. В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

У президента США Дональда Трампа, который получил на прошлой неделе положительный результат анализ на COVID-19, выработались антитела к коронавирусу. Он чувствует себя лучше. Об этом 7 октября заявили в администрации президента.

«У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов, и ему не требовался и он не получал никакой дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — говорится в сообщении, распространённом Белым домом. Однако еще днём ранее антител было недостаточно, чтобы медики могли их зафиксировать.

Все жизненно важные показатели президента в норме.

О заражении коронавирусом Трамп заявил 2 октября. Уже 6 октября американский лидер выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом. Он уже готов к новым дебатам. Предыдущие, по оценкам экспертов, Трамп провалил.

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Комментарии (1)

shushu
Ему же антитела с самого начала болезни вкололи какие-то, по сообщениям
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