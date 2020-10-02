Коронавирус подтвердился также у первой леди Меланьи Трамп. «Мы немедленно начинаем карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе», - говорится в сообщении.



Ранее американский лидер сообщил, что вместе с супругой сдал тест на ковид после того, как после того, как коронавирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.