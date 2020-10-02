Президент США Дональд Трамп получил положительный тест на коронавирус. Об этом американский лидер сообщил 2 октября в Twitter.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Коронавирус подтвердился также у первой леди Меланьи Трамп. «Мы немедленно начинаем карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе», - говорится в сообщении.
Ранее американский лидер сообщил, что вместе с супругой сдал тест на ковид после того, как после того, как коронавирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.
США лидируют по количеству заболевших COVID-19. По данным университета Джона Хопкинса, в стране более 7,2 млн заразившихся.