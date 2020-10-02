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02.10.2020 08:02
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У президента США Дональда Трампа подтвердили коронавирус

Президент США Дональд Трамп получил положительный тест на коронавирус. Об этом американский лидер сообщил 2 октября в Twitter.

Коронавирус подтвердился также у первой леди Меланьи Трамп. «Мы немедленно начинаем карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе», - говорится в сообщении.

Ранее американский лидер сообщил, что вместе с супругой сдал тест на ковид после того, как после того, как коронавирус подтвердили у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.

США лидируют по количеству заболевших COVID-19. По данным университета Джона Хопкинса, в стране более 7,2 млн заразившихся.

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Комментарии (3)

alexadmin
Хитрый ход чтобы заразить совсем старенького байдена
prosto_5e4ce2877d5fb
Слава Богу, что не "Новичок"!
Litl_m
Ну вот...
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