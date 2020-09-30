Фото: коллаж / «Фонтанка.ру»

Кандидат республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и кандидат демократов, бывший вице-президент Джо Байден провели первый раунд теледебатов на исходе вторника, 29 сентября, когда в российских столицах было четыре утра. Эти предрассветные атаки американских «ястребов» обошли Россию стороной. Putin упоминался лишь однажды. Байденом. Трампу же оказалась ближе «жена мэра Москвы».



Дебаты, которые вёл журналист Fox News Крис Уоллес, были разбиты на шесть сегментов по 15 минут каждый. Каждый кандидат в президенты США сначала должен был отвечать по две минуты на вопросы ведущего, после чего разрешалась полемика. Однако полемика почти всегда начиналась раньше, что, как это ни странно, не сказалось на общем хронометраже политической схватки.



Раунд первый. Кандидат в судьи Верховного суда Эми Кони Баррет



Дебаты начались с обсуждения свежей громкой новости. 27 сентября Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на должность пожизненного члена ВС США, после смерти «иконы феминизма» судьи Рут Бейдер Гинзбург. Убеждённая консерватор, 48-летняя католичка, выступающая против абортов, Баррет беспокоит многих. Байден призывал Сенат отложить назначение «самого молодого судьи ВС» до окончания выборов. Эксперты полагают, что исход нынешних выборов может быть решён именно в Верховном суде, и Трамп этим назначением страхует себя. На вопрос, почему именно сейчас и именно она, он ответил просто.



«Мы победили на выборах, выборы имеют свои последствия. У нас Сенат и Белый дом. Баррет хорошая со всех сторон. Её поддержали многие либералы. Она будет прекрасным судьёй. Не хуже тех, кто работал в ВС», — сказал Трамп.



Джозеф Байден, отметив, что в подборе кандидатов судей вправе участвовать американский народ, напомнил, что процедура выборов уже начата. «Десятки тысяч людей уже проголосовали (по почте. — Прим. ред.). Мы должны подождать, — сказал Байден и сразу перешёл к больному вопросу для миллионов американцев: — Накануне Трамп чётко дал понять, что готов избавиться от закона о здравоохранении. Он пытается это сделать в Верховном суде. 20 млн человек лишатся страховок. Я не против Баррет. Но она считает закон неконституционным. Если суд закон отменит, то права женщин будут ущемлены. Мы расширим сферу действия закона. Должно быть частное страхование».



Трамп тут же заметил, что раньше демпартия говорила противоположные вещи. «Я сейчас демпартия. 200 000 человек погибли при Трампе. Что бы для них означал этот закон?» — парировал Байден коронавирусной статистикой, и дальше диалог был не о судье.



Трамп в ответ на критику своих медицинских решений говорил о снижении цен на инсулин и новом праве губернаторов закупать лекарства в других странах. Байден же первым использовал классический приём дебатов — обвинение оппонента во лжи. «Всё, что он говорит, — это ложь. Все знают, что он лжец», — заявил демократ. «Я вас ещё удивлю», — пугал в ответ Трамп.



Спор о способах страховой защиты здоровья простых американцев, после череды упрёков, закончился обвинением Трампа в адрес Байдена, что он за радикальных левых, но не за военных.



«Заткнитесь вы, в конце концов», — потребовал бывший зам Барака Обамы.

«47 лет вы ничего не делали (Байден много лет работает во власти. — Прим. ред.)», — не затыкался Трамп.



Раунд второй. Коронавирус



Джозеф Байден заявил, что 200 000 смертей и 7 миллионов заражений — это следствие паники Трампа, который «знал ещё в феврале, насколько серьёзен кризис, но не предупредил народ». И упрекнул Трампа в невозможности попасть в китайский Ухань для анализа ситуации.



«По-вашему, мы должны были оставлять границы открытыми? Сколько погибло в Китае, России и Индии? Они не дают данные. Вы бы держали страну открытой. А меня хвалят губернаторы! Единственная проблема — фейк-ньюз обо мне. Но я привык», — ответил Трамп.



Тогда Байден стал апеллировать прямо к зрителям, глядя в камеру.



«Сколько из вас потеряли отца или мать? Если бы вы просто носили маски, то половины смертей удалось бы избежать», — сказал кандидат демократов.



На вопрос ведущего о критике заявлений медиков по ковиду, об отсутствии конкретики по вакцине, действующий президент заявил, что это «политический вопрос», которому мешают «левые».



«Фармацевты могут работать быстрее. Но левые мешают. Не знаю, как назвать этих людей (показывая на Байдена. — Прим. ред.). Наши военные готовы к распространению вакцины», — снова заговорил о силовиках Трамп.



Свои прежние реплики про лечение коронавируса инъекцией хлора Трамп назвал «сарказмом» и перешёл в контратаку.



«Вы даже забыли название своего университета. Вы учились хуже всех», — упрекал он Байдена. «Да отстаньте вы от меня», — отвечал демократический кандидат.



Решение Трампа открыть школы Байден объяснил отсутствием чёткого плана у нынешней власти. Трамп же заявил, что ситуация в штатах, где ограничения сильны, хуже.



Упрёки в отрицании правил защиты от вируса Трамп парировал демонстрацией своей маски, которую он вытащил из пиджака и сразу убрал, а массовые встречи с избирателями объяснил тем, кто к нему люди идут тысячами, когда к Байдену для поддержки кандидата в президенты от демпартии приходят «3–4 человека».



«Он совершенно безответственно себя ведёт в отношении соцдистанцирования», — заметил Байден.



«Если бы на вас пришли толпы, а не 3 человека, вы поступили бы точно так же», — ответил президент США.



Раунд третий. Экономика



Трамп заявил, что его администрация построила «великую экономику», но «из-за китайской чумы пришлось всё закрыть».



«Теперь мы снова открываем производства, 10 млн человек вернулись на работу. А он бы опять все закрыл, он бы просто разрушил страну. Депрессия. Алкоголь. Наркотики. Один из губернаторов демократов заявил, что откроется только 9 ноября. Почему? Потому что после выборов. Посмотрите, что там происходит с разводами, это ужасно», — «разоблачал» ковидные страхи и их последствия Трамп.



На что Джозеф Байден перешёл к левой риторике.



«У миллиардеров, как у Трампа, прекрасно идут дела во время ковидного кризиса. Они заработали 300 млрд долларов. Простые люди, как у вас дела? (Глядя в камеру.) Он так работал, что он будет первым президентом, который покинет свой офис, когда рабочих мест стало меньше, чем до того, как он пришёл. Нельзя починить экономику, пока не справишься с ковидом», — сказа Байден.



«Благодаря мне мы снова играем в футбол. Все мной гордятся за это», — продолжал буксовать Трамп с переходом к теме раунда.



Ведущий Крис Уоллес помог. «Президент, это правда, что вы заплатили всего 750 долларов в качестве налогов в 2017 году?» — спросил журналист.



«Я заплатил миллионы долларов подоходного налога», — сухо ответил Трамп.



На требования Байдена это доказать он ответил: «как только будет готова» налоговая декларация. А размеры налогов Трамп объяснил законами, которые дала администрация Обамы.



«Налоговый кодекс позволил ему платить меньше, чем школьному преподавателю, — признал Байден. — Я устраню это».



Трамп: Почему же вы это не сделали раньше?



Байден: Вы худший президент. Трамп: Я за 47 месяцев сделал больше, чем вы за 47 лет. Вы мне передали полуразрушенные Вооружённые силы…



Ответный переход на личности Трамп сделал после упрёков Байдена, что даже до ковида обрабатывающая промышленность «оказалась на полу».



«Как насчёт вашего сына, который получил миллиарды в Китае. Жена мэра Москвы предоставила 3,5 млн долларов вашему сыну. И он не получал 180 тысяч долларов на Украине? Чем он это заслужил?» — спросил Трамп.



Байден заявил, что эта информация не соответствует действительности. Трамп ответил, что эти данные были дискредитированы СМИ демократов. Перепалка про семейные ценности была прервана ведущим, а зрители так и не дождались ответов на уточнения.

Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время» Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время» Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время» Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время» Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время» Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время» Фото: скриншот Youtube «Настоящее Время»

Раунд четвёртый. Расовые отношения



«Что сказал Трамп о тех, кто выходит с факелами (правые радикалы. — Прим. ред.)? Прекрасные добрые люди. Когда был убит Флойд, были мирные протесты перед Белым домом. Что же он сделал? Слезоточивый газ, чтобы пройти к церкви. Епископ ему сказал — это позор. Это разделяет людей. Он генерирует расовый раскол. Один из 1000 афроамериканцев погиб в этом году. К концу года 1 из 500 погибнет при нём», — выступил первым Джо Байден.



В ответ Трамп напомнил, что сам Байден ещё в 1994 году называл афроамериканцев «суперхищниками». После чего заявил, что его действия по наведению порядка после расовых протестов поддержали «практически все органы правопорядка».



«Шериф Портленда обратился ко мне (летом мэр города лично поддерживал протесты #BlackLivesMatter. — Прим. ред.)! Вы даже не можете произнести слова «органы правопорядка». Потому что вы потеряете поддержку своих радикальных левых. Портлендом руководят радикалы. Как только мы там появились, они подняли ручки кверху», — сказал Трамп, добавив, что все города, где были самые сильные беспорядки, контролируются демократами.



Байден заявил, что в случае избрания президентом усадит силовиков и правозащитников за стол переговоров, а мирный протест необходим.



«Мирный протест — это когда жгут магазины?» — поинтересовался Трамп, но ответа не последовало, т. к. ведущий задал следующий вопрос.



«Почему вы положили конец тренингам по расовой чувствительности. В стране есть системный расизм?» — спросил президента журналист.



«Я покончил с этим, потому что это и есть расизм. Многие жаловались на эти тренинги. Они внушают очень плохие мысли. Они внушали мысли, что у нас ужасная расистская страна», — ответил Дональд Трамп.



«Он сам расист», — моментально добавил Байден.

«Вы не знаете, о чём говорите», — спокойно ответил Трамп.



«Мы за справедливость», — ответил Байден Трампу на вопрос, за закон ли вообще демократы.



«Байден не может сказать «закон и порядок», потому что его перестанут поддерживать радикальные левые, — сделал вывод Дональд Трамп. — В Орегоне 100 дней идут протесты. Вы говорите, что люди должны нести ответственность. А вы хоть раз призвали демократа-губернатора вызвать национальную гвардию для прекращения насилия там?»



«У меня нет должности. Я говорил, что насилие нужно преследовать в судах», — ответил Байден.



Тогда ведущий призвал Трампа осудить «ополченцев, супрематистов, гордых парней», чтобы они не разжигали насилие. Трамп ответил «конечно», но осудил их оппонентов.



«Все неприятности в стране слева, а не справа. Нужно что-то делать с антифа и левыми радикалами! Антифа — это ужасно!» — сказал Трамп.



Раунд пятый. О достижениях кандидатов



«Почему нужно голосовать именно за вас?» — спросил ведущий дебатов.



«Никогда ещё не было президента, который сделал больше меня за 3,5 года. И это несмотря на все выходки с импичментом. До ковида у нас были лучшие показатели. Всё было прекрасно. И потом вирус. Мы успели перестроить ВВС, создали космические силы, перестроили организацию ветеранов. У нас 97% одобрительных отзывов от них. Нам удалось назначить 300 новых судей в апелляционных судах. И если всё будет хорошо, до троих в Верховном суде. Почему? Потому что Обама оставил 128 вакансий. Так нельзя. Если вы оставляете столько вакансий — вы плохой президент. Но спасибо. Это наши возможности», — ответил Трамп



«При Трампе мы ослабли, стали более больными, расколотыми, стало больше насилия. Мы оставили им цветущую экономику. Я сталкивался с Путиным и чётко дал понять, что мы не будем терпеть то, что он делает. Трамп — щенок Путина. Он до сих пор ничего не сказал про сговор об убийстве наших солдат в Ираке…», — успел сказать Байден.



«Ответьте про сына», — перебил Трамп.



«…насилия при нас было меньше на 50%. Вы говорили про солдат, что они сосунки. Мой сын был в Ираке. Провёл там год. Получил медаль. Он не был сосунком», — сказал Байден.



Трамп уточнил, что он спрашивал о другом сыне бывшего вице-президента.



«Я говорю о Хантере, которого с позором выгнали из вооружённых сил. Он принимал кокаин. Потом вы стали вице-президентом, и он заработал состояние», — сказал Трамп.



«Да, у него была проблема с наркотиками. Он справился. Я горжусь им. Ему не давали десятки миллионов долларов. Эта информация была полностью дискредитирована», — ответил Байден.



Трамп снова напомнил про 3,5 миллиона от семьи мэра Москвы. Ведущий напомнил про регламент.



Раунд шестой. Изменение климата.



Ведущий спросил Трампа, верит ли он в науку.



«Я хочу, чтобы была кристально чистая вода, чистый воздух. Нужно заниматься лесами, где годами лежат упавшие деревья. Мы высаживаем миллиарды деревьев. Почистите леса, перестанут происходить пожары. В ЕС этим занимаются. Я разговаривал с лесными странами», — пространно ответил кандидат республиканцев.



На вопрос об отказе от планов Обамы по сокращению вредных выбросов в атмосферу, Трамп заявил, что «уголь стал дешевле», но электромобили его устраивают.



«Нам удалось уменьшить затраты возобновляемой энергии до уровня энергии обычной. Нужно перевести всё на электромобили. Нужно полмиллиона заправок для этого по всей стране. Нужно перестроить 4 миллиона зданий. К 2035 году мы дойдём до абсолютно чистой энергии», — сказал в свою очередь Байден.



Демократ заявил, что выход США из парижского договора о климате фактически развалил всю сделку по уменьшению выбросов на планете. При этом Байден пообещал дать денег Бразилии после победы на выборах, чтобы там перестали уничтожать леса.



«Он говорит о новой зелёной сделке. Это триллионы долларов. Перестройка зданий — глупейшая идея. Это больше, чем может произвести наша страна за 100 лет!», — прокомментировал «зелёные планы Байдена Трамп.



«Это миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест. А Трамп хотел атомную бомбу скинуть, чтобы справиться с ураганом», — ответил Байден.



Трамп заметил, что он такого не говорил и снова спросил, почему же демократы не занимались всем этим раньше.



«Я уже не помню, на что там отвечать», — улыбнулся Байден.



На уточняющие вопросы журналиста об отношении к процедуре досрочного голосования через почту, Байден заявил, что это необходимо для защиты граждан от коронавируса, и что он признает своё поражение.



Трамп же заявил, что «теряется 30–40% бюллетеней», что голосование по почте — «это мошенничество обман и позор». Байден ему напомнил, что в 2016 году по почте проголосовала четверть избирателей США.



Дебаты завершились. До того, как кандидаты покинули сцену, на неё поднялась Мелания Трамп и подошла поддержать супруга. Байден стоял один.



«Это чётко отражает текущую ситуацию в США»



Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева вместе с «Фонтанкой» смотрела дебаты.

«Общее впечатление очень слабое! Сочувствую американским избирателям. Потому что выбрать не из кого. Выбор между слабым стариком и некомпетентным горлопаном. У Байдена ни энергии, ни энергетики. Он хорошо говорил только в отдельных ситуациях, когда ему создавали идеальные условия. Но надо сказать, что в отличие от Трампа, он хоть на пару вопросов ответил по существу. И всё же это вполне дебаты, они четко отражают текущую ситуацию. Сильное у Байдена — смотрел в глаза и обращался к избирателям. Было понятно, зачем он здесь. Слабое: основной посыл — обвинения Трампа. Он почти не говорил, что сделает он, он обвинял Президента. Это позиция вообще демократов на этих выборах. Сильное у Трампа: энергия. Слабое: ощущение, что он вообще не владеет ситуацией: ни цифр адекватных, ни фактов, одни эмоции. Как будто это не он 4 года занимает Белый дом. Еще очень сильное впечатление, что Ковид ему все обнулил: ему нечего представить избирателям. Хотя ведь это не совсем так. Да, пандемия серьезно осложнила ситуацию, но у него есть выполненные обещания, а он и не вспомнил о них. Слабая позиция по расовым вопросам и у него, и у Байдена. Они как будто не готовы оба были отвечать на этот вопрос. Слабая позиция у Трампа по возможному исходу выборов и по голосованию по почте. Байден был убедительнее и более успокаивающий. По рейтингам Байден опережает Трампа пока, но постдебатных данных я не видела. Но мне кажется, разрыв такой, что он ничего не гарантирует Байдену. Рейтинги говорят только о том, что демократы отвечают на опросы чуть чаще, чем республиканцы. Я бы не взялась утверждать поле увиденного, что «Байден жив». Он скорее временами жив. И, да, демократы, конечно, будут голосовать за него, потому что Трамп пугает. И на этих дебатах он должен был испугать их еще больше», — сказала эксперта «Фонтанке» по горячим следам.



До выборов президента США остаётся 34 дня. Они пройдут 3 ноября.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»