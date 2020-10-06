Всем врагам назло. Заболевший коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом на голливудский манер
Президент США выписался из больницы и вернулся в Белый дом на вертолете, где он собирается провести самоизоляцию.
«Проведя три ночи в медицинском центре Уолтера Рида, президент Трамп вернулся в Белый дом, где продолжит лечение от COVID-19», — сообщает 6 октября CNN.
В свою резиденцию он прилетел на вертолете под прицелом камер СМИ. Трамп прибыл в маске, однако после того, как поднялся на второй этаж и вышел на балкон, он снял средство защиты.
Врачи президента заверили, что «за последние 24 часа его состояние продолжило улучшаться». Кроме того, не было критериев, чтобы удерживать главу государства в больнице.
После возвращения в Белый дом Трамп опубликовал видео в твиттере. «Одно можно сказать наверняка: не позволяйте ему [коронавирусу] доминировать над вами, не бойтесь этого. Вы победите», — заверил Трамп.