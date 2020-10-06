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06.10.2020 18:36
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Трамп собрался на вторые теледебаты с Байденом

Заболевший COVID-19 и накануне выписанный из военного госпиталя президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом.

«Жду дебатов в четверг вечером, 15 октября, в Майами. Это будет прекрасно!» — написал он в своем Twitter и добавил, что чувствует себя прекрасно.

Напомним, по оценкам части экспертов, первые теледебаты, прошедшие 29 сентября, Трамп проиграл своему оппоненту.

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