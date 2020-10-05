Трампу после американских коронавирусный лекарств лучше, чем 20 лет назад. Его выписывают из больницы

Президент США настолько оправился от ковида, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Он покидает госпиталь и возвращается к работе в Белом доме.

О своем самочувствии Дональд Трамп рассказал 5 октября в Twitter. Он отметил, что ему действительно хорошо и велел не бояться ковида. «Не дайте ему управлять вашей жизнью», — добавил президент.