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05.10.2020 22:13
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Трампу после американских коронавирусный лекарств лучше, чем 20 лет назад. Его выписывают из больницы

Президент США настолько оправился от ковида, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Он покидает госпиталь и возвращается к работе в Белом доме.

О своем самочувствии Дональд Трамп рассказал 5 октября в Twitter. Он отметил, что ему действительно хорошо и велел не бояться ковида. «Не дайте ему управлять вашей жизнью», — добавил президент.

По словам Трампа, его администрация обрела много знаний про ковид и разработала отличное лекарство. «Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад», — поделился американский лидер.

Он и его супруга была госпитализированы в минувшую пятницу, после того как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заразились пресс-секретарь и два его заместителя.

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Комментарии (4)

gencon
У трампа вроде электорат меньше, но его сторонники проважают его в больницу и встречают. Наш же перемещается по пустым дорогам..... Вот тебе и легитимность. Тяжело быть вне закона. 50% зарплаты идет на "шестерок" в трениках
prosto_5e4ce2877d5fb
Наверняка, ему Путин прислал вместе с телеграммой порцию "Спутника V" (созвучие с "Путин В" вряд ли случайно).
kоt-obormot
И только кислый все отсиживается в бункере.
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