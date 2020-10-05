Трампу после американских коронавирусный лекарств лучше, чем 20 лет назад. Его выписывают из больницы
Президент США настолько оправился от ковида, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Он покидает госпиталь и возвращается к работе в Белом доме.
О своем самочувствии Дональд Трамп рассказал 5 октября в Twitter. Он отметил, что ему действительно хорошо и велел не бояться ковида. «Не дайте ему управлять вашей жизнью», — добавил президент.
I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
По словам Трампа, его администрация обрела много знаний про ковид и разработала отличное лекарство. «Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад», — поделился американский лидер.
Он и его супруга была госпитализированы в минувшую пятницу, после того как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заразились пресс-секретарь и два его заместителя.