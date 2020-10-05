COVID-19 расползается по Белому дому: два заместителя пресс-секретаря Кейли Макинэни также заразились новым коронавирусом
COVID-19 расползается по Белому дом, вслед за заболевшим президентом США Дональдом Трампом, пресс-секретарём Кейли Макинэни новым коронавирусом оказались инфицированы два её заместителя, сообщает 5 октября CNN.
Двое заместителей МакЭнани, Чад Гилмартин и Кэролайн Ливитт, также дали положительный результат на коронавирус, сообщили CNN два источника в понедельник днем. По словам одного из официальных лиц, сотрудники прессы Белого дома работают удаленно, но некоторые наиболее важные сотрудники все еще находятся в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома США Кейли Макинэни 5 октября черезTwitter сообщила о том, что сдала положительный тест на COVID-19.
Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил о том, что болен новой коронавирусной инфекцией. Главу государства даже пришлось госпитализировать.