Глава аппарата Белого дома признал, что состояние Трампа недавно вызывало беспокойство: у президента падал уровень кислорода в крови
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал журналистам, что здоровье президента США Дональда Трампа заставило в пятницу всех поволноваться.
«Вчера мы были действительно обеспокоены, — приводит его слова Fox News. — У него поднялась температура, а уровень кислорода в крови стремительно падал».
Однако, по словам главы аппарата, улучшения к настоящему времени уже «невероятны» и вызывают оптимизм, хотя врач предупредил, что опасность сохраняется еще в течение 48 часов.
Медоуз также уточнил, что Трамп — на ногах, как обычно, прогуливается и продолжает работать.
О подтверждении коронавируса у 74-летнего американского президента и его жены стало известно в пятницу, 2 октября. 3 октября лечащий врач Трампа, отправленного в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. сообщил, что главу государства лечат «Ремдисивиром».
Также СМИ сообщают о возможной вспышке заболевания в Белом доме, которая может сказаться на его работе. Вирусом заразилась помощница Трампа Хоуп Хикс — после чего американский президент с супругой сдали тесты. 2 октября побывавший в Белом доме сенатор от штата Юта Майк Ли сообщил, что болен COVID-19. И это не весь список.
Как сообщает Guardian, после отъезда Трампа в госпиталь настроение в Белом доме было близким к панике в связи с возможным распространением вируса по зданию и влиянием на работу правительства. Издание отмечает: от кого заразился Трамп — пока загадка. Однако возможно, это произошло в Розовом саду на церемонии номинации судьи Эми Конни Баррет в Верховный суд. Тогда рядом одновременно находились 150 человек без масок, положившись на то, что событие проходит на свежем воздухе. Уже восемь человек из побывавших на том мероприятии получили положительные тесты на вирус.