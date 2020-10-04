Глава аппарата Белого дома признал, что состояние Трампа недавно вызывало беспокойство: у президента падал уровень кислорода в крови

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал журналистам, что здоровье президента США Дональда Трампа заставило в пятницу всех поволноваться.

«Вчера мы были действительно обеспокоены, — приводит его слова Fox News. — У него поднялась температура, а уровень кислорода в крови стремительно падал».

Однако, по словам главы аппарата, улучшения к настоящему времени уже «невероятны» и вызывают оптимизм, хотя врач предупредил, что опасность сохраняется еще в течение 48 часов.

Медоуз также уточнил, что Трамп — на ногах, как обычно, прогуливается и продолжает работать.