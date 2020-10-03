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03.10.2020 01:00
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Заболевшего COVID-19 Трампа перевезли в военный госпиталь. У него «небольшая температура»

На несколько дней президента США Дональда Трампа перевезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида. У него небольшая температура, а у супруги головные боли и кашель.

О состоянии президента США и его жены 2 октября пишет NBC. Трампа было решено перевезти в военный госпиталь, хотя у него «легкие симптомы» и «хорошее настроение». Конкретных сроков не называется, вне стен Белого дома президент проработает «несколько дней». Отмечается, что это лишь меры предосторожности и президент продолжит работу, но дистанционно.

Президенту США и его супруге Меланье ввели ««коктейль» антител к новому коронавирусу. О заражении он сообщил 2 октября.

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Комментарии (1)

Oleg_I
Похоже, Дональд станет первым президентом, помершим от ковида.
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