Заболевшего COVID-19 Трампа перевезли в военный госпиталь. У него «небольшая температура»
На несколько дней президента США Дональда Трампа перевезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида. У него небольшая температура, а у супруги головные боли и кашель.
О состоянии президента США и его жены 2 октября пишет NBC. Трампа было решено перевезти в военный госпиталь, хотя у него «легкие симптомы» и «хорошее настроение». Конкретных сроков не называется, вне стен Белого дома президент проработает «несколько дней». Отмечается, что это лишь меры предосторожности и президент продолжит работу, но дистанционно.
Президенту США и его супруге Меланье ввели ««коктейль» антител к новому коронавирусу. О заражении он сообщил 2 октября.