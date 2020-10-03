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03.10.2020 00:04
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Белый дом США: Трампу ввели «коктейль» антител к COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила о здоровье заболевшего COVID-19 Дональда Трампа, по её словам, президенту США и его супруге Меланье ввели ««коктейль» антител к новому коронавирусу в достаточно большом количестве.

Она цитирует сообщение лечащего врача президента Шона Конли. По его словам, Трамп чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении

Трампу сделали инъекцию коктейля антител от фирмы Regeneron — целых 8 грамм — который, согласно некоторым исследователям, может снизить уровень вируса в крови. Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.У первой леди Меланьи Трамп, у которой также обнаружили коронавирус, отмечен лишь «мягкий кашель и головная боль».

Президент США сообщил о своей болезни накануне.

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