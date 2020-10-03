Врач рассказал о состоянии Трампа. Президента США лечат «Ремдисивиром»
Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается. Американского лидера лечат «Ремдисивиром», сообщил 3 октября заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.
«Сегодня президент чувствует себя очень хорошо. На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — цитирует врача ТАСС.
Конли не стал указывать точных сроков выписки Трампа из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир».
Коронавирус у президента США и первой леди подтвердился 2 октября, после того, как заболела его советница Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.
Всемирная организация здравоохранения назвала препарат «Ремдисивир» «пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против COVID-19». Что он из себя представляет — читайте в материале «Фонтанки».