FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 21:22
0
Печать

Врач рассказал о состоянии Трампа. Президента США лечат «Ремдисивиром»

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается. Американского лидера лечат «Ремдисивиром», сообщил 3 октября заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Сегодня президент чувствует себя очень хорошо. На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — цитирует врача ТАСС.

Конли не стал указывать точных сроков выписки Трампа из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир».

Коронавирус у президента США и первой леди подтвердился 2 октября, после того, как заболела его советница Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.

Всемирная организация здравоохранения назвала препарат «Ремдисивир» «пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против COVID-19». Что он из себя представляет — читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний