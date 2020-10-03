Врач рассказал о состоянии Трампа. Президента США лечат «Ремдисивиром»

Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается. Американского лидера лечат «Ремдисивиром», сообщил 3 октября заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.



«Сегодня президент чувствует себя очень хорошо. На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — цитирует врача ТАСС.



Конли не стал указывать точных сроков выписки Трампа из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир».