Накануне к ночи Всемирная организация здравоохранения назвала препарат Ремдисивир «пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против COVID-19». А что мы про него знаем?

Что известно о единственном в мире (по версии ВОЗ) «обнадеживающем лекарстве» от коронавируса

Сразу скажем — это не панацея. Как уточнила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН 3 июля, хотя на сегодняшний день только этот препарат в ходе тестирования международными исследователями и показал определенные результаты, зафиксировано лишь сокращение случаев госпитализации принимавших его пациентов, а не смертности. Но на данный момент других обнадеживающих противовирусных средств, по версии организации, не существует.



Что это такое: Ремдесивир (Р) был разработан еще в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний армии США совместно с калифорнийской компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее оказался полезен при лечении инфекций атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Британский медицинской журнал The BMJ, издаваемый с 1840 года, в апреле писал, что это профессиональный препарат (пролекарство). Его активный компонент накапливается в клетках, ингибируя вирусную РНК и останавливая вирусную репликацию. Коронавирусы обладают корректирующим ферментом, который исправляет ошибки в последовательности РНК, потенциально ограничивая эффект компонента, но Р способен уклоняться от этой корректуры. В лабораторных условиях вирусная мутация может привести к резистентности (невосприимчивости) к нему, но мутировавшие вирусы менее заразны. После начала пандемии коронавируса COVID-19 исследования на мышах показали, что Р может быть эффективен: применение улучшало легочную функцию, снижало вирусную нагрузку в тканях и скорость их изменений, препятствовало репликации вируса. После первых испытаний на людях 1 мая администрация США по контролю за продуктами и лекарствами выдала разрешение на экстренное использование препарата, что позволило врачам начать вводить его внутривенно госпитализированным пациентам с подтвержденным диагнозом.

Важно отметить: это не является официальным одобрением препарата — его безопасность и эффективность все еще исследуются. На данный момент к исследованию привлекаются пациенты из США, Италии, Испании, Китая, Гонконга, Южной Кореи, Германии, Сингапура. И они дают противоречивые результаты. Например, в исследовании, опубликованном в мае в Медицинском журнале Новой Англии, Ремдесивир выступил скромно, сократив среднее время выздоровления до 11 дней с 15 у госпитализированных пациентов. И на смертность повлиял незначительно. В Китае клинические испытания препарата и вовсе показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного. «То, что мы знаем на сегодня, — это публикации в Китае, которые не показали никакой пользы от препарата, а также публикации Национального института здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что Ремдесивир антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности», — сказала Сваминатан 3 июля.

Сколько стоит, где купить? Пациентам с COVID-19, как предполагается, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов. Это почти половина стоимости лечения пациента с тяжелой формой коронавируса в Петербурге. Еврокомиссия пока условно разрешила продажу препарата в Евросоюзе «при соблюдении ряда условий», содержание которых публично не раскрывается. И это первый препарат от коронавируса, разрешенный в ЕС. Но вряд ли он появится там и в России в ближайшее время. Британская газета Guardian 30 июня сообщила, что США скупили около 90% трехмесячного запаса у Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и другие страны оказались ограничены в доступе к лекарству. В России, как заявили в Минздраве (2 июля об этом сообщили РИА Новости), американский препарат также проходит клинические испытания. Разрешение на клинические испытания в России было выдано Минздравом иркутской компании «Фармасинтез» с индийскими корнями — еще в июне. Срок проведения испытаний — с 22 июня по 1 января 2021 года. Место не уточняется.

Ремдесивир может быть опасен для пациентов, считает профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов. Специалист 2 июля заявил Ura.ru, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому все эффективные препараты токсичны для клеток, — следовательно, и для всего организма. Он считает, что создателям подобных медикаментов следует искать формулу, при которой препарат будет бороться с вирусом, не вредя организму. По данным американского фармацевтического регулятора FDA, препарат может вызывать серьезные побочные эффекты — от пониженного давления, головокружения и рвоты до повышенных уровней энзимов печени. Чепурнов напомнил, что российские ученые уже производят эффективные препараты против коронавируса, но ВОЗ о них не говорит. «В России уже два предприятия под разными названиями выпускает препарат Фавипиравир, который был изобретен в Японии. Непонятно, почему эти вещи игнорируются. Большинству исследователей представляется, что необходимый эффект есть», — сказал он.

Авифавир (торговое назание Фавипиравира) в конце мая по итогу клинических испытаний получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество Фавипиравир. Позже его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар» увеличило производственные мощности в три раза и в июне произвели 100 тысяч курсов препарата — почти в два раза перевыполнив план. 11 июня «Химрар» поставил в российские больницы первую партию «Авифавира», бесплатного для пациентов по программе ОМС. «Фонтанка» посчитала, что согласно инструкции, для десятидневного лечения каждому пациенту надо больше двух упаковок — 90 таблеток. Один курс лечения обойдется в 50 тысяч рублей. Алексей Яковлев, экс-главврач больницы Боткина, по просьбе «Фонтанки» прокомментировал заявление ВОЗ. И напомнил, что еще в апреле было понятно, что есть два препарата — японский Фавипиравир и американский Ремдесивир. И они оба обладают прямым противовирусным эффектом. Их скорейшее внедрение, до конца всех испытаний, он объяснил тем, что в ВОЗ, сейчас, как и все, ориентируются на те сведения, которые есть на данный момент.