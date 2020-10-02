Побывавший в Белом доме сенатор от штата Юта сообщил, что болен COVID-19

Побывавший в Белом доме сенатор от штата Юта Майк Ли 2 октября сообщил, что болен COVID-19, и он «останется изолированным в течение следующих 10 дней», пишет Fox News со ссылкой на заявление политика.

«В отличие от теста, который я прошел всего несколько дней назад во время посещения Белого дома, вчерашний тест оказался положительным», — говорится в заявлении Ли. «По совету лечащего врача Сената я останусь изолированным в течение следующих 10 дней».. При этом Ли, ещё не знавший о заражении, накануне присутствовал на заседании судебного комитета Сената.

Ли пополнил список американских законодателей, заразившихся COVID-19. Сенатор Рэнд Пол и сенатор Билл Кэссиди также заразились коронавирусом, а сенаторы Тим Кейн, штат Вирджиния, и Боб Кейси, штат Пенсильвания, заявили, что у них положительный результат на антитела к коронавирусу, что свидетельствует о том, что они были инфицированы более ранняя точка в году.

президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Меланья инфицированы COVID-19.