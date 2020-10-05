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05.10.2020 19:13
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Пресс-секретарь Белого дома заразилась COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 5 октября черезTwitter сообщила о том, что сдала положительный тест на COVID-19.

«После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было», — написала она.

По ее словам, она уходит на карантин и продолжит работать удаленно.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил о том, что болен новой коронавирусной инфекцией. Главу государства даже пришлось госпитализировать.

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