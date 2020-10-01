СМИ: Врачи прооперировали попавших под обстрел в Карабахе журналистов Le Monde









Врачи больницы в Степанакерте прооперировали попавшего под обстрел и получившего ранения на территории непризнанной республики Нагорный Карабах журналиста французской газеты Le Monde. Об этом 1 октября сообщает корреспондент Sputnik Армения.



По его информации, операция продлилась три часа, в ближайшее время пациента отправят в Ереван. Как пишет издание со ссылкой на министра здравоохранения Нагорного Карабаха Арарата Оганджаняна, у военного репортера многочисленные осколочные сквозные ранения в брюшной полости, ранения грудной клетки, переломы голени и плеча. Его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое.



Состояние второго французского журналиста, который ранее был прооперирован в городе Мартуни, стабильное, он может разговаривать.



В сообщении также сказано, что состояние оператора телекомпании «Армения» Арама Григоряна и его коллеги Севака Вардумяна «нормальное».



Информацию о том, что журналисты могли оказаться под обстрелом, ранее передал единый информационный центр Армении в Facebook. Сообщалось, что среди них был заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. По данным телеканала, он не пострадал, успев укрыться в бомбоубежище.



Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.



Президент Франции, а также его коллеги из США и России выступили с совместным заявлением по поводу сложившейся ситуации. Лидеры призвали вернуться к переговорам. Накануне Макрон и Путин осудили разгорающийся конфликт. МИД РФ заявил, что у российской стороны есть собственные сведения о перемещении в зону боевых действий иностранных боевиков

