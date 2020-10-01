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01.10.2020 13:33
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Журналисты Le Monde, «Дождя» и телеканала «Армения» попали под обстрел в Карабахе

Корреспонденты французской газеты Le Monde и российского телеканала «Дождь» могли оказаться под обстрелом на территории непризнанной республики Нагорный Карабах.

«Два журналиста французского издания Le Monde пострадали от бомбардировки азербайджанских вооруженных сил. Их везут в городскую больницу», — сообщает 1 октября единый информационный центр Армении в Facebook.

Также в информационном центре уточнили, что ранен был и оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

Московский корреспондент Le Monde Бенуа Виткин не смог подтвердить «Фонтанке» информацию о коллегах. По его словам, издание сейчас проверяет данные, которые распространяет армянская сторона.

Кроме того, сообщается, что под обстрел попал и заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. «Он не пострадал и находится в бомбоубежище», — рассказали на телеканале.

Еловский отметил, что коллеги из Le Monde были в другом автомобиле в момент атаки. Он смог убежать в бомбоубежище.

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