Президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. «Призываем к немедленному прекращению боевых действий»

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 1 октября сообщается на сайте Кремля.



Они «решительным образом осуждают эскалацию насилия» в регионе.



«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — говорится в заявлении.



Кроме того, президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».

