Президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. «Призываем к немедленному прекращению боевых действий»
Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 1 октября сообщается на сайте Кремля.
Они «решительным образом осуждают эскалацию насилия» в регионе.
«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — говорится в заявлении.
Кроме того, президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».
Лидеры, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, отметили, что переговоры должны пройти при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
С начала конфликта в Карабахе Кремль, Госдеп и ЕС неоднократно выступали против боевых действий. Путин и Макрон накануне коснулись этой темы во время своих переговоров.
Азербайджан настаивает на том, что вывод вооруженных сил Армении является единственным условием Баку, а переговоры не дали никаких результатов. В Ереване считают, что в конфликт вмешался «международный терроризм».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.