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01.10.2020 15:06
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Президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. «Призываем к немедленному прекращению боевых действий»

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 1 октября сообщается на сайте Кремля.

Они «решительным образом осуждают эскалацию насилия» в регионе.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — говорится в заявлении.

Кроме того, президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».

Лидеры, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, отметили, что переговоры должны пройти при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С начала конфликта в Карабахе Кремль, Госдеп и ЕС неоднократно выступали против боевых действий. Путин и Макрон накануне коснулись этой темы во время своих переговоров.

Азербайджан настаивает на том, что вывод вооруженных сил Армении является единственным условием Баку, а переговоры не дали никаких результатов. В Ереване считают, что в конфликт вмешался «международный терроризм».

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

PROM
достаточно пары истребителей, чтобы успокоить турок и айзеров в воздухе
lexus
Про Турцию ничего не сказали. Символично. Здесь каждый отстаивает свои интересы. Европа из-за угрозы южному газопроводу из Азербайджана, Россия и США из-за прямого столкновения ОДКБ и НАТО.
Нам ни в коем случае не нужно вписываться в эту войну напрямую.
Александр Смуров
Из Вики -
" сопредседатели Минской группы заявили, что ключевыми принципами урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе являются неиспользование силы, право народа на самоопределение и территориальная целостность. При этом мандат МГ не подразумевает расследование обстоятельств возобновления боевых действий в зоне конфликта, отметили сопредседатели[20]."
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