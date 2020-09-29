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29.09.2020 11:51
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Канцлер Германии заявила о необходимости немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Мерекель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала армянского премьера и президента Азербайджана к перемирию и переговорам.

«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — цитирует 29 сентября заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта ТАСС.

По его словам, сначала Меркель поговорила с Пашиняном, а затем с Алиевым. Немецкий канцлер также полагает, что соседние страны должны внести своей вклад в урегулирование кризиса.

Немецкая сторона уверена, что минская группа ОБСЕ может стать «подходящим форумом» для таких переговоров.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжились 29 сентября.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (10)

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....ну а вот то, что отрицало Баку ....
---- (с) Сирийские боевики рассказали, зачем едут в Азербайджан, и что им обещает Турция. Членам сирийских группировок обещают зарплату до $ 1,5 тыс. за то, что они будут охранять некие объекты в Азербайджане. Об этом Reuters заявили сами боевики, с которыми связалось агентство.
Двое из них рассказали, что их нанимают на службу в Азербайджан в координации с Турцией. «Я не хочу ехать, но у меня нет денег. Жизнь очень жесткая и бедная», — рассказал один боевик. В Сирии он воевал за джихадистскую группировку «Ахрар аль-Шам», а два года назад подписал контракт с протурецкой «Сирийской национальной армией», которая при поддержке турецкой армии захватила часть северного приграничья Сирии.
Reuters отмечает, что, по словам двух боевиков, бригадные командиры сказали им, что они будут зарабатывать около $ 1,5 тыс. в месяц. Член группировки «Джейш аль-Нукба» уточнил при этом, что в Азербайджан планировали отправить одну тысячу сирийцев. Ранее другие боеви
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.... российским журналистам не дают аккредитацию в Азербайджане ?
--- Журналист RT ингуш по происхождению Мурад Газдиев, много раз бывавший в горячих точках, сообщил, что Баку отказал ему в аккредитации и въезде в страну на фоне разгорающейся войны в Карабахе.

«Азербайджан отказал нам и многим другим СМИ в аккредитации/въезде в страну.

Со стороны Азербайджана в зоне конфликта работают в основном местные и турки.
german_5e4d02dc5a4f9
Как быстро меняется информационная повестка.
С этими событиями через пару недель все забудут про провал Навального, еще через неделю про Беларусь, как уже забыли про Фургала и Хабаровск, про Сирию, про Ливию и т.д.
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