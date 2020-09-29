Канцлер Германии заявила о необходимости немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Мерекель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым
Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала армянского премьера и президента Азербайджана к перемирию и переговорам.
«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — цитирует 29 сентября заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта ТАСС.
По его словам, сначала Меркель поговорила с Пашиняном, а затем с Алиевым. Немецкий канцлер также полагает, что соседние страны должны внести своей вклад в урегулирование кризиса.
Немецкая сторона уверена, что минская группа ОБСЕ может стать «подходящим форумом» для таких переговоров.
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжились 29 сентября.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.