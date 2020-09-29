Канцлер Германии заявила о необходимости немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала армянского премьера и президента Азербайджана к перемирию и переговорам.



«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров», — цитирует 29 сентября заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта ТАСС.

По его словам, сначала Меркель поговорила с Пашиняном, а затем с Алиевым. Немецкий канцлер также полагает, что соседние страны должны внести своей вклад в урегулирование кризиса.

Немецкая сторона уверена, что минская группа ОБСЕ может стать «подходящим форумом» для таких переговоров.