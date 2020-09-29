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29.09.2020 11:12
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Ситуация в Карабахе накаляется: Азербайджан нанес удар по армянской военной части, а Армения обещает «жесткий ответ»

Азербайджанская армия рапортует об обстреле мотострелкового полка противника, а Минобороны Армении опровергает уничтожение «Мартуни».

«Напряженные бои продолжались всю ночь», — сообщает 29 сентября Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные заявили об ударе по воинской части и уничтожении третьего мотострелкового полка «Мартуни» вооруженных сил Армении.

Минобороны Азербайджана также показало уничтожение танков противника.

Удар по воинской части в районе города Варденис подтвердили и армянские военные. Они при этом опровергли уничтожение полка «Мартуни». «Вооруженные силы Азербайджана попытались занять одну из боевых позиций армии обороны Армении. Армянские позиции отразили атаку», — рапортует Минобороны Армении. «Ждите жесткого ответа», — написала на странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (3)

enigma111
чей-то я пропустила, а что они делят? ладно в России делят рынок сбыта турецких овощей и фруктов, а там то что? советую дать им доступ в инет и пусть виртуально гоняют танчики.
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