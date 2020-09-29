Ситуация в Карабахе накаляется: Азербайджан нанес удар по армянской военной части, а Армения обещает «жесткий ответ»
Азербайджанская армия рапортует об обстреле мотострелкового полка противника, а Минобороны Армении опровергает уничтожение «Мартуни».
«Напряженные бои продолжались всю ночь», — сообщает 29 сентября Минобороны Азербайджана.
Азербайджанские военные заявили об ударе по воинской части и уничтожении третьего мотострелкового полка «Мартуни» вооруженных сил Армении.
Минобороны Азербайджана также показало уничтожение танков противника.
Удар по воинской части в районе города Варденис подтвердили и армянские военные. Они при этом опровергли уничтожение полка «Мартуни». «Вооруженные силы Азербайджана попытались занять одну из боевых позиций армии обороны Армении. Армянские позиции отразили атаку», — рапортует Минобороны Армении. «Ждите жесткого ответа», — написала на странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.