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29.09.2020 13:42
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Госдеп США призвал Баку и Ереван вернуться к обсуждению ситуации в Карабахе. Азербайджан пока отвергает проведение мирных переговоров

Вашингтон призывает Азербайджан и Армению прекратить военные действия

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Сторонам [конфликта в Карабахе] необходимо прекратить насилие <...>, а также как можно скорее вернуться к предметным переговорам», — цитирует 29 сентября заявление Помпео Reuters.

Азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы заверил, что Баку и Ереван не ведут никаких переговоров в данный момент. «Сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет», — цитирует заявление дипломата РИА Новости.

При этом Бюльбюль оглы считает, что руководство Армении делает «совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу». По его словам, «ползучая война» будет продолжаться.

Ранее к переговорам призвали немецкий канцлер Ангела Меркель и Кремль. Тем не менее боевые действия продолжились и сегодня, 29 сентября. Турция уже заявила, что готова поддержать Азербайджан на поле боя.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (1)

lexus
То что к этому идёт, знали все стороны. Накапливание сил практически не скрыть, а про переброску сирийских боевиков ещё месяц назад сообщали. Идёт отработка общего сценария.
Где ещё не вспыхнуло? Но самое противное, что наша либерда этому только рада.
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