Госдеп США призвал Баку и Ереван вернуться к обсуждению ситуации в Карабахе. Азербайджан пока отвергает проведение мирных переговоров
Вашингтон призывает Азербайджан и Армению прекратить военные действия
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
«Сторонам [конфликта в Карабахе] необходимо прекратить насилие <...>, а также как можно скорее вернуться к предметным переговорам», — цитирует 29 сентября заявление Помпео Reuters.
Азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы заверил, что Баку и Ереван не ведут никаких переговоров в данный момент. «Сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет», — цитирует заявление дипломата РИА Новости.
При этом Бюльбюль оглы считает, что руководство Армении делает «совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу». По его словам, «ползучая война» будет продолжаться.
Ранее к переговорам призвали немецкий канцлер Ангела Меркель и Кремль. Тем не менее боевые действия продолжились и сегодня, 29 сентября. Турция уже заявила, что готова поддержать Азербайджан на поле боя.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.