Секретарь Совбеза Армении сообщил Патрушеву, что Азербайджан хочет «взять под прицел мирное население республики». Турция заявила, что поддержит Баку «на поле боя»
Ереван считает, что Азербайджан переместит конфликт из Карабаха в Армению
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Николаем Патрушевым и обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 29 сентября сообщает «Спутник. Армения».
Григорян сообщил Патрушеву, что Баку якобы собирается перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население республики».
«Секретарь Совбеза Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Карабаха на всей протяженности фронта, а также ВС Армении на границе страны блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем», — говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности Армении.
Патрушев выразил обеспокоенность по поводу ситуации и подчеркнул необходимость урегулирования конфликта мирным путем.
Почти одновременно появилось сообщение турецкого МИДа, в котором заявляется, что «Турция готова поддержать Азербайджан в ситуации с Нагорным Карабахом как за столом переговоров, так и на поле боя».
Сегодня утром обе стороны конфликта сообщали о своих успехах в Карабахе и публиковали видео боевых действий.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.