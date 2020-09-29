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29.09.2020 13:37
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Секретарь Совбеза Армении сообщил Патрушеву, что Азербайджан хочет «взять под прицел мирное население республики». Турция заявила, что поддержит Баку «на поле боя»

Ереван считает, что Азербайджан переместит конфликт из Карабаха в Армению

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Николаем Патрушевым и обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 29 сентября сообщает «Спутник. Армения».

Григорян сообщил Патрушеву, что Баку якобы собирается перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население республики».

«Секретарь Совбеза Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Карабаха на всей протяженности фронта, а также ВС Армении на границе страны блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем», — говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности Армении.

Патрушев выразил обеспокоенность по поводу ситуации и подчеркнул необходимость урегулирования конфликта мирным путем.

Почти одновременно появилось сообщение турецкого МИДа, в котором заявляется, что «Турция готова поддержать Азербайджан в ситуации с Нагорным Карабахом как за столом переговоров, так и на поле боя».

Сегодня утром обе стороны конфликта сообщали о своих успехах в Карабахе и публиковали видео боевых действий.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (1)

baddancer
Пашинян попросил у Путина несколько дивизий русских оккупантов.
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