Премьер Армении рассказал об опасности кризиса в Карабахе для России. Пашинян заметил вмешательство в конфликт «международного терроризма»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о «террористах-наемниках», которые воюют против Нагорного Карабаха.



«Международное сообщество ясно зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.) и Арменией с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией», — написал 1 октября Никол Пашинян на своей странице в Facebook.



По его словам, «международный терроризм» не признает геополитических границ, поэтому он угрожает «в равной степени США, Ирану, России и Франции».

