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01.10.2020 10:45
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Премьер Армении рассказал об опасности кризиса в Карабахе для России. Пашинян заметил вмешательство в конфликт «международного терроризма»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о «террористах-наемниках», которые воюют против Нагорного Карабаха.

«Международное сообщество ясно зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.) и Арменией с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией», — написал 1 октября Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, «международный терроризм» не признает геополитических границ, поэтому он угрожает «в равной степени США, Ирану, России и Франции».

Пашинян полагает, что Армения борется за международную безопасность.

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Карабаха стал темой для обсуждения мировых лидеров. Так, накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон говорили о разгорающемся кризисе, а в США и Германии призвали прекратить боевые действия.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (3)

anduin77
Пашинян икру заметал. А что он там звиздел насчет России-агрессора?
PROM
Может Пашинян вспомнит свою антироссийскую риторику на выборах?
Александр Смуров
>рассказал о «террористах-наемниках», которые воюют против
Где то я это уже много раз читал.
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