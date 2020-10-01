Премьер Армении рассказал об опасности кризиса в Карабахе для России. Пашинян заметил вмешательство в конфликт «международного терроризма»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о «террористах-наемниках», которые воюют против Нагорного Карабаха.
«Международное сообщество ясно зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.) и Арменией с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией», — написал 1 октября Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
По его словам, «международный терроризм» не признает геополитических границ, поэтому он угрожает «в равной степени США, Ирану, России и Франции».
Пашинян полагает, что Армения борется за международную безопасность.
Конфликт Азербайджана и Армении из-за Карабаха стал темой для обсуждения мировых лидеров. Так, накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон говорили о разгорающемся кризисе, а в США и Германии призвали прекратить боевые действия.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.